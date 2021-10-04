Twitter'ın taşına WhatsApp'tan yanıt geldi

Mikroblog sitesi TWitter; WhatsApp, Facebook ve Instagram'daki erişim sıkıntısını lehine çevirmeyi başardı.

Hatta daha da ileri giden Twitter rakiplerine gönderme yaparak "Kelimenin tam anlamıyla herkese merhaba" diye tweet attı.

Whatsapp da boş durmadı ve bu tweet'e "Merhaba" diyerek yanıt verdi.

Twitter CEO'su Jack Dorsey Twitter ve WhatsApp arasındaki yazışmalara dahil oldu.

Dorsey, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme yöntemine gönderme yaparak, "Bu konuşmanın şifrelenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.