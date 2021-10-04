Sosyal mecralar çöktü, bizleri Twitter'dan takip edin

Whatsapp, facebook ve instagram gibi bir çok sosyal medya devi çöktü. Gündemden geri kalmamak için memurlar.net'i şu an için çalışan tek sosyal medya platformu olam twitterdan takip edebilirsiniz.

Bugün internet dünyası çok önemli bir sorun yaşıyor. Whatsapp başta olmak üzere Facebook ve instagram gibi bir çok sosyal medya platformuna ulaşmak mümkün değil.

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