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5 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

5 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2021 00:01
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5 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

1- CHP, HDP ve MHP'nin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Telavi/Gürcistan)

2 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret edecek, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/09.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, TBMM Deprem Araştırma Komisyonunun hazırladığı rapor görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

- Dışişleri ve Çevre Komisyonlarında, Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ayrı ayrı görüşülecek.

(TBMM/15.00/14.00/12.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi Projesi Açılış Töreni'ne katılacak.

KAPAT [X]

(Ankara/16.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı "devlet hesapları" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl (1561 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ile 5 yıl (1792 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

5- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'nda konuşma yapacak, Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga ve Azerbaycan Adalet Bakanı Fikrat Mammadov ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Budapeşte)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 7. Varşova Güvenlik Forumu'na katılacak, Polonya Temsilciler Meclisi Başkanı Elzbieta Witek, AGİT Genel Sekreteri Helga Schmidt ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ayrı ayrı görüşecek.

(Varşova)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Voleybolda 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın kadınlar mücadelesinde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

2- Dünya Güreş Şampiyonası'na Norveç'te devam edilecek. Kadınlarda 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 65 kiloda Aslı Demir, 76 kiloda Ayşegül Özbege mindere çıkacak.

(Oslo/11.30)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında F Grubu'nda TOFAŞ, Belçika'nın Filou Oostende takımını konuk edecek; G Grubu'nda Darüşşafaka, deplasmanda Romanya'nın U-BT Cluj Napoca, B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, deplasmanda İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.00/Cluj-Napoca/19.30/Kudüs/21.00)

4- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

(İstanbul/17.00)

5- 2023 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Ekim'de deplasmanda Kazakistan'la karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

(İstanbul/16.30)

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#5 Ekim 2021# GÜNDEM ÖZETİ

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