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5 Ekim 2021 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Ekim 2021 tarihli atama kararnamesi ne göre, 3 Üniversiteye rektör ataması yapıldı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Ekim 2021 03:46
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5 Ekim 2021 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Personel Genel Müdürlüğüne ise Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik atandı.

ATAMA KARARLARI

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Elazığ İ1 Müdürü, Suat KENÇ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetten Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı İsmail ERTÜZÜN atanmıştır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Vergi Müfettişleri atanmıştır.

Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir PÜRLÜ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürü Muammer YILDIZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bursa 11 Milli Eğitim Müdürü Sabahattin DÜLGER atanmıştır.

Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim ÇELİK atanmıştır.

3 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI YAPILDI

KAPAT [X]

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince;

- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI,

- İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ,

- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Haşan USLU, atanmıştır.

4 Ekim 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

#5 Ekim 2021# Atama kararnamesi# Resmi gazete#

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