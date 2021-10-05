O gemiyi Mavi Vatan'dan attık

Girit Adası açıklarında Türk kıta sahanlığında sözde araştırma yaparken TCG Oruç Reis'i karşısında bulan Nautical Geo'nun, önceki gün de Rum Kesimi'nin Limasol Limanı açıklarında Mavi Vatan sınırlarını ihlali önlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından Nautical Geo araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik 29 Eylül'de Navtex yayımlandı. Navtex sahasının büyük bölümünün Türk kıta sahanlığı içinde yer aldığının tespiti üzerine geminin bayrak devleti Malta ve donatan şirketinin bulunduğu İtalya nezdinde diplomatik kanallardan girişimde bulunuldu. Gemi kaptanı ve mürettebatı, 1 Ekim'de yayımlanan Notmar ve Navtex duyurularıyla söz konusu bölgede yürütülecek faaliyetlerin Türkiye ile koordine edilmesi gerektiği konusunda uyarıldı.

GAMBOT DİPLOMASİSİ

Türkiye'nin uluslararası hukuk nezdindeki tüm bu uyarılarına rağmen Nautical Geo araştırma gemisi Limasol güneyinde araştırma faaliyetlerini başlattı. Gerilim sürerken gemi pazar günü sabah saatlerinde izin almadan Türk kıta sahanlığına girme teşebbüsünde bulundu. Faaliyetleri Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasınca takip edilen gemi, Türk fırkateyni tarafından ikaz edildi. Buna rağmen Mavi Vatan'a izinsiz giren Nautical Geo, gambot diplomasisiyle Türk kıta sahanlığının dışarısına çıkarıldı. Gemi Larnaka Limanı açıklarına döndü. Söz konusu gemi geçtiğimiz hafta da Türk kıta sahanlığı içinde yer alan Girit'in doğusundaki sahada izinsiz araştırma faaliyeti yapmaya çalışmıştı. Yunanistan'ın, Türkiye-Libya MEB sahasıyla belirlenen Türkiye kıta sahanlığının batı sınırlarına müdahale amaçlı provokasyonu, TCG Oruç Reis tarafından engellenmişti.

YİNE AYNI BAHANE

Türk donanması unsurlarınca sorgulanan Nautical Geo'nun, Girit açıklarındaki faaliyetine benzer bir açıklama yaptığı ortaya çıktı. Gemi, Türkiye'yi Doğu Akdeniz enerji denkleminden dışlayan "East-Med boru hattının olası güzergahının tespiti ve haritalandırılması" çalışması kapsamında bölgede olduğu bilgisini verdi. Zeminin İsrail ve Kıbrıs'tan Girit'e bir doğalgaz boru hattı inşaasına uygun olup olmadığını araştırmak üzere deniz tabanında ultrason araştırması yapmayı planlayan geminin görev kapsamının neredeyse tamamı Türk Kıta Sahanlığı üzerinde bulunuyor. Söz konusu faaliyetle Yunanistan ve Rum Kesimi, Doğu Akdeniz geriliminde AB'yi kışkırtmayı hedefliyor. Girit üzerinden başarılamayan söz konusu hamle, bu kez GKRY üzerinden devreye sokuldu.

Türk donanması, önümüzdeki süreçte GKRY açıklarında bu kez sondaj üzerinden yapılmak istenen ihlallere karşı Mavi Vatan nöbetinde. Nautical Geo'nun araştırma faaliyetlerinin yanı sıra GKRY'nin Kasım ayında da Kıbrıs'ın güneyinde yeni bir sondaja başlayacağı duyurulmuştu. İhlaller karşısında Dışişleri Bakanlığı, bu girişimlerin Doğu Akdeniz'de gerginliği arttıracağını, Türkiye'nin kıta sahanlığı ve KKTC'nin haklarının korunacağını vurgulamıştı.

Malta bayraklı, İtalyan donanımlı, Fransız gemi

Nautical Geo araştırma gemisi, geçtiğimiz Temmuz ayında Yunanistan, GKRY ve İsrail tarafından Akdeniz'de sismik araştırma yürütmek için kiralandı. Geminin, önce Girit'in güneyinde çalışma yürüteceği, daha sonra Kıbrıs ile İsrail arasında faaliyet göstereceği, bu çalışmaların EastMed doğalgaz boru hattı projesinin bir parçası olarak gerçekleştirileceği duyuruldu. Fransız menşeili Nautical Geo gemisi halen Malta bayraklı ve İtalyan donanımlı olarak görev yapıyor.

Kıymet Sezer