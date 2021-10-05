Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı
Bugünkü Resmi Gazetede yayınlanan atama kararnamesinde, 3 üniversiteye yapılan rektör ataması da yer aldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Ekim 2021 07:06
Yapılan atamalar şu şekilde:
3 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI YAPILDI
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince;
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI,
- İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ,
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Haşan USLU, atanmıştır.
4 Ekim 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN