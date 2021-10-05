AK Parti'den Z Kuşağı raporu: Günde 7 saat dijital dünyada

AK Parti, Z kuşağının dijital dünyada karşı karşıya kaldığı tehlikelerle ilgili önemli bir rapor hazırladı. Dijital dünyada taciz, siber zorbalık, inanca ve değerlere hakaret, şiddet ve cinsel içerikli yayınlar, internet bağımlılığı, propaganda gibi risklerle karşı karşıya olunduğuna dikkat çekildi.

GÜNDE 7 SAAT İNTERNETTE

Raporda, Türkiye'de gençlerin 1 gün içerisinde bu mecralarda 7 saat 9 dakika geçirdiği aktarıldı. Gençlerin seyrettiği dizi ve filmlerin sadece yüzde 7'sinin sevgi, yüzde 9'unun sorumluluk, yüzde 6'sının ise dostluk temalarını içerdiği vurgulandı. Raporda, dizi ve filmler yüzde 85 oranla gençleri tehlikeli durumlara sokabilecek ifade ve görseller içerdiği kaydedildi. Yine, yüzde 39 oranında da olumsuz örnekler sunulduğu belirtildi. Ayrıca, ülkede yoğun bir şekilde seyredilen 13 sinema filmi, 9 çizgi film ve 4 müzik klibinde İslamofobik içerikler tespit edildiğine de dikkat çekildi.

Ebru Karatosun