İstanbul'da muvazzaf askerlerin de bulunduğu 46 şüpheliye FETÖ gözaltısı

6 Bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı

5 Ekim 2021 tarihli atama kararnamesi ne göre, 3 Üniversiteye rektör ataması yapıldı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı