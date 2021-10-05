İstanbul'da muvazzaf askerlerin de bulunduğu 46 şüpheliye FETÖ gözaltısı
İstanbul'da aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 46 şüpheliye FETÖ'den gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, MİT İstanbul bölge başkanlığının çalışmaları neticesinde FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, söz konusu iletişim yöntemini kullanmalarının yanı sıra haklarında örgüt bağlantılarına dair itirafçı beyanı gibi başka deliller bulunan, Hava, ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup toplamda 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.