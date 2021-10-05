WhatsApp, Instagram ve Facebook 6 saat sonra geldi

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile birlikte Instagram ve Facebook'ta 6 saat süren erişim sorunu yaşandı. Üst üste açıklamaların ardından sorunun dünya genelinde olduğu öğrenildi. Erişim sorununa dair üç popüler uygulamada da çalışmaların sürdüğü belirtilirken WhatsApp, Instagram ve Facebook'taki sorun 6 saat sonra giderildi.

WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK'TA SORUN GİDERİLDİ

Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problemin giderildiği bildirildi. Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.

FACEBOOK SORUNUN NEDENİNİ AÇIKLADI

Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 6 saate yakın süren erişim engelinin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklandı.

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal paylaşım sitelerinde yaşanan soruna dair, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Yardımcısı Sayan, paylaşımında, "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamanın devamında Facebook, İnstagram ve WhatsApp servislerindeki sorunun uzun süre geçmesine rağmen düzeltilmediğini belirterek, "Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerine uzun bir süre geçmesine rağmen ulaşılamıyor. Anlık haberleşme amacıyla kullanılan yabancı menşeli platformlar (OTT servisler) ve sosyal ağlar, ülkelerin yasal düzenlemelerine uymadığı gibi, hizmet kalitesi taahhütleri de bulunmuyor" ifadelerini kaydetti.

Sosyal medya platformalarında yaşanan sorunların yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının önemini daha çok ortaya çıkardığının altını çizen Sayan, "Kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerekiyor. Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum" dedi.

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde yaşanan erişim sorununun etkisiyle Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde düştü.

Facebook erişim sorununa dair açıklamasında, Facebook uygulamasına erişimde sorun yaşadığının farkında olduklarını ve işleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalıştıklarını belirterek yaşanan sorundan ötürü de özür dilediklerimi bildirdi.

Facebook baş teknoloji sorumlusu Mike Schroepfer, ''Facebook tarafından desteklenen hizmetlerin kesintilerinden etkilenen herkesten özür dileriz. Ağ sorunları yaşıyoruz ve ekipler mümkün olduğunca hızlı hata ayıklamak ve geri yüklemek için mümkün olduğunca hızlı çalışıyor.'' dedi.

Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, açıklamasında ise "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullanmıştı.

Instagram sorun hakkında yaptığı açıklamada, sorunun farkında olduklarını ifade ederek 'Bizimle kalın, biz varız!' demişti.

WhatsApp'tan ilk açıklamasında ''Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!'' sözlerine yer verdi.