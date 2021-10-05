13 hakim ve savcı FETÖ'den ihraç edildi
Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre HSK Genel Kurul kararıyla 13 hakim ve savcı ihraç edildi
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Ekim 2021 07:49
HSK Genel Kurul kararıyla 13 hakim ve savcının ihraç edildiğine dair karar Resmi Gazetede yayımlandı
İşte ihraç olan hakim savcılar:
- Küçükçekmece C.Savcısı Hüseyin Mısırlı
- Küçükçekmece Hakimi Cüneyt Azap
- İzmir Vergi Mah. Üyesi: Kemal Babaoğlu
- Erzurum C. Savcısı Fatih Özalan
- Bakırköy C. Savcısı Şeref Murat Erkılıç
- Yargıtay Tetkik Hakimi Mehmet Uçar
- İstanbul And. C. Savcısı Rukiye Çakıcı
- Kayseri C. Savcısı Tuğba Yeter Aydın
- Zonguldak C. Savcısı Erdem Burak Bakırcı
- İstanbul. And. C. Savcısı Emrah Ergün
- Sakarya C. Savcısı Şerif Fidan
- Elbistan C. Savcısı Ömer Arslan
- Fethiye C. Savcısı Aykut Keser
İhraç kararnamesinin ilgili kısmı:
600 HAKİM SAVCININ İHRACI BEKLENİYORDU
Geçen hafta, Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Nedim Şener, köşesinde 1000 hakim savcının FETÖ iltisakı iddiasıyla işlem yapıldığını, 600'ünün ihraç olması için HSK'nın ilgili birimine sevk edildiğini, 400'ünün ise işlemlerinin devam ettiğini köşesinde yazmıştı.Yargıda dev FETÖ temizliği: 600 hakim savcı ihraç olmayı bekliyor