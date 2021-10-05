MEB'de 2 Genel Müdürün asalet kararnamesi çıktı
Milli Eğitim Bakanlığında, Genel Müdürlüğe vekaleten atanan iki Genel Müdürün (Sabahattin Dülger ve Fehmi Rasim Çelik) asaleten atanma kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, göreve geldikten sonra neredeyse tüm Genel Müdürleri değiştirmişti. Ancak Genel Müdürlüklere Bakan onayıyla vekaleten atama yapılabilmişti.
Vekaleten atanan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger ile Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in asalet kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı. Ayrıca Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız'ın görevden alınma kararnamesi de Resmi Gazetede yayımlandı.
İşte bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan kararın ilgili bölümü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer YILDIZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin DÜLGER atanmıştır.
Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim ÇELİK atanmıştır.