Fulya Öztürk'ten Fatih Portakal'a cevap: Ekmek yediğin yere laf edemezsin

Fatih Portakal, bir dönem ana haber bülteni sunuculuğunu üstlendiği FOX TV'deki 'Fulya ile Umudun Olsun' programında yaşananlara sert tepki göstermişti. Sunucu Fulya Öztürk'ten Fatih Portakal'a sert cevap geldi. Konuyla ilgili programın sunucusu Fulya Öztürk'ten açıklama geldi.

'Rahatsızlık verdiysek ben ve ekibim adına özür diliyorum' diyen Öztürk, olayın çarpıtıldığını söyledi. Öztürk, yayında söz konusu videonun ekrana yansımadığını, programdaki görevlilerin işlerini yapabilmesi için izlemek zorunda olduklarını ve kendisinin de izlemediğini belirtti.

'EKMEK YEDİĞİNİZ YERE LAF EDEMEZSİNİZ'

Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz. Benim çok sevdiğim, saydığım insanlar ne oldu? Başkaları ensest ilişki işlerken, 15 gün o konuyu sündüre sündüre masaya yatırırken, niye hiçbiriniz bir yorum yapmadı? Niye, niye ekmek yediğiniz yere laf ediyorsunuz? Bak ben CNN Türk'ten geldim. 15 yılımı verdim. Şanla şerefle sevgi dolu şekilde ayrıldım ben. Eğer ben bir gün CNN Türk'le ilgili laf edersem benden kork. Çünkü ben ekmek yediğim yere laf ediyorsam yarın öbür gün buraya da laf ederim. Bu bir duruştur, karakterdir.

Ne olmuştu

Fatih Portakal FOX TV'yi topa tuttu: Saçma sapan, iğrenç...

Gazeteci Fatih Portakal, eski çalıştığı kanal FOX TV'yi canlı yayında yayınlanan görüntülerden dolayı topa tuttu. Portakal 'Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler' ifadelerini kullandı.