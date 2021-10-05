Ameliyathanede klima krizi

Milliyet'ten Mert İNAN'ın haberine göre: Yoğun bakım ve ameliyathanelerdeki klimalarda yaşanan soruna yönelik ihaleye çıkıldığı belirtilse de söz konusu sorunun ancak gelecek yaz döneminde çözüleceği belirtildi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir genel cerrah ise klima sorunun aylardır çözülmediğinden yakınarak, "Hem ameliyathane hem de yoğun bakım servisinde çalışıyorum. Yazdan bu yana ameliyathane ve yoğun bakımda adeta kavrulduk. Ameliyathane ve yoğun bakım servisindeki ortam sıcaklığının yükselmesi ciddi enfeksiyon riski oluşturuyor. Dilekçe ile yaşanan aksaklığın giderilmesini talep eden bir arkadaşımıza dönüş yapılmadı" dedi. Aynı cerrah, hastanenin doğu kısmı olarak bilinen bölümde klimalar çalışırken, batı kısmında sıkıntı yaşandığına işaret ederek, "Bize gelen bilgi 7 klima santralinden 3'ünün çalıştığı şeklinde. Oda sıcaklıkları arttığında, bölümlerdeki klimaları adeta imece usulü aç-kapa yaparak kullanıyoruz. Batı bloktaki ameliyathane ve yoğun bakımda oda sıcaklıkları 30 dereceyi geçebiliyor" bilgisini verdi.

Hasta yakını getirdi

Tam 2 aydır bir yakını hastanede tedavi gören sağlık çalışanı ise "Yakınımızın kaldığı odaya kendi imkanlarımızla seyyar klima alıp koyduk. Kovid-19 döneminde ölen insanların ne kadarının bu iklimlendirme şartlarından hayatını kaybettiği araştırılmalıdır. Klimasız oda ve birimlerde hastaların vücut ısı dengesi bozuluyor. Ağustos'ta oda sıcaklığı 42-43 dereceyi bulmuştu. Haftalardır 'yapıldı, yapılıyor' denilerek geçiştirildik" diye konuştu. Mevcut durumu sorduğumuz Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticilerinden gelen yanıt şöyle oldu: "Palyatif çözüm bulduk. Sistemde sorun var ve yenilenmesi lazım. Ödenek çıkmış durumda. İlk ihaleye teklif veren firma olmamıştı. Neyse ki yaz dönemi geçti ve Diyarbakır serinledi. Yaz döneminde aksaklık yaşanan yerleri ekstra jeneratörlerle desteklemeye çalıştık. Şu an için soğutma çalıştırmaya gerek yok. Önümüzdeki hafta yeni ihale yapılacak. Klima sorunu 3 yılı aşkın süredir devam ediyordu. Önümüzdeki yaz sistem tam çalışır vaziyette olacak."