Cihat Yaycı: Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmeliyiz

Doğu Akdeniz'de derhal MEB ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan Yaycı "Sismik araştırma ve sondaj gemilerimiz o sahalara çıkarılmalı. NAVTEX'i yayınlatanlar hakkında gerekli soruşturma yapılmalı. Hukuki ve diplomatik yönden atakta olmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Cihat Yaycı, şunları söyledi:

"Türkiye, askeri tedbirleri uygulamadan önce mutlaka diplomatik girişimlerini sağlamalıdır. Askeri tedbirler en son uygulanacak tedbirlerdir. Rumların kiraladığı bu geminin, Türk deniz yetki alanlarına girmesi konusu askeri bir tedbirle engellenmiştir. Bu, 'diplomasi işe yaramadı, askeri tedbire geldik' demektir. Dolayısıyla bu, diplomasinin başarısızlığıdır.

TÜRKİYE'YE ZAMAN KAYBETTİRDİLER

Diplomasinin ne yapması gerektiğine karar vermesi lazım. Türkiye'ye 20 senelik zaman kaybettirdiler. Haritaya yanlış bakarak; biz söylemesek 'Libya, Filistin, Lübnan ve Suriye ile karşılıklı kıyımız yoktur' diyenlerle Türkiye'nin dik durması mümkün değildir. Türkiye, diplomatik alanda derhal girişimlerde bulunmalıdır. Şu ana kadar Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etmedik. Hala 'kıta sahanlığı' gibi modası geçmiş kelimeler kullanıyoruz. 'Kıta sahanlığın ilanı' diye bir şey yok. MEB'i ilan ederek eşit şartlarda olacaksın. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, benim MEB'in diyor, sen 'kıta sahanlığı' diyorsun. Bunlarla top çevrilmez.

BİR AN ÖNCE MEB İLAN EDİLMELİ

Artık Türk kamuoyu uyandı. Türk kamuoyu bilinçlendi ve bunlarla tatmin olmaz. Bu sebeple bir an evvel MEB ilan edilmeli. Aynı zamanda ivedilikle sismik araştırma ve sondaj gemilerimiz o sahalara çıkarılmalı. Oruç Reis'in Antalya Körfezi'nde Sevilla Haritasından gösterilen yerde araştırma yapacağı gibi bir yıllık NAVTEX yayınlandı. Bu derhal kaldırılmalıdır ve akıllara ziyan bir uygulamadır.

Bakan Çavuşoğlu geçtiğimiz sene Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerginlik için, "Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece gerginlik bitmez" demişti.

Aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Sevilla Haritasındaki sınırlarını gözeten NAVTEX'i derhal iptal edilmelidir. Her iki NAVTEX'i yayınlatanlar hakkında gerekli soruşturma yapılmalıdır. Türkiye, orada sismik araştırma ve sondaj gemileri ile var olmadıkça asker gemilerle oradan kovmakla MEB haklarımız korunamaz. Hukuki ve diplomatik yönden atakta olmalıyız."

Selçuk Böke