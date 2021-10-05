Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme Sınav İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme Sınav İlanı. Son başvuru tarihi 3 kasım 2021
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Ekim 2021 08:31
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI İLANI
İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 100 Genel Katılımcı kontenjanından, 30 Bilgi Teknolojileri Kontenjanından olmak üzere 130 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 05/12/2021 tarihinde Ankara'da "İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı" yapılacaktır.