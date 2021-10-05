Ana ilkeler için 6 parti görüşecek

Milliyet'ten Mehtap GÖKDEMİR'in haberine göre: Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş öneren altı parti bugün üçüncü kez bir araya gelecek. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi kurmayları bu kez TBMM'de ortak masa etrafında buluşacak. Toplantıların amacı anayasa değişikliğine yönelik ortak bir ana ilkeler metnini ortaya çıkarmak.

Kurmaylar düzeyinde hazırlanacak metin liderlere sunulacak, anlaşmanın sağlanmasi halinde de bu ilkeler doğrultusunda hareket edileceğini deklare etmek üzere liderler kamuoyuna açıklama yapacak.

Edinilen bilgiye göre, ilk iki toplantıda genel değerlendirmeler yapıldı. Her parti kendi yaklaşımını anlattı. Bundan sonraki toplantılar daha periyodik olacak ve konu konu gidilecek. Her toplantının gündemi olacak. Ortak metinde ayrıntılar değil, temel ilkeler belirlenecek, ana başlıklar sıralanacak. Kısa olacağı belirtilen ortak metinde madde bazında detaylara girilmeyecek.

Milliyet'e konuşan kaynak, "Ortak metinde ana ilkeyi ortaya koymuş olacağız. Mesela 'Cumhurbaşkanı sembolik yetkilere sahip olmalıdır' demek tarafsız ve partili olmaması gerekir demek. Bir ana ilkedir ama bunun detayları çok uzun olur" değerlendirmesini yaptı.

Kurmayların yapacağı toplantıların 1,5 ya da 2 ay içerisinde bitirilmesinin planlandığı belirtilirken Milliyet'e konuşan kaynak, "Temel ilkelerde uzlaşıyoruz. Yol haritamızı, ayrıntılar değil ama temel ilkeler belirlenecek. Ortak metni genel başkanlara sunacağız. Nihai kararı genel başkanlar verecek. Her partinin kendi içinde değerlendirme süreci olacak. Ortak metnin kamuoyuna duyurulması genel başkanların imzasıyla mı olur, genel başkanların her birinin ayrı ayrı açıklamasıyla mı olur, onun usulünü henüz konuşmadık. Amaç bütün partilerin bu metne destek verdiğini deklare etmesi" görüşünü dile getirdi. Aynı kaynak şunları kaydetti:

Sistem kurgusu

"Anayasa değişikliği taslağı olmaz bu çünkü anayasaları meclisler yapar. Bizimkini bir sistem kurgusunun ana taşları olarak görmek lazım. Teknik bir anayasa maddesi olarak değil de nasıl, hangi yetkilere sahip bir meclis arzuluyoruz yine hangi yetkilere sahip nasıl bir hükümet arzuluyoruz. Sembolik cumhurbaşkanı hangi yetkilere sahip olmalı. Bağımsız yargı nasıl tesis edilecek, bu konularla ilgili ana başlıklar olacak. Teknik bir yasama metni gibi beklememek lazım."