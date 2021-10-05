AYM'den dikkat çekici iki karar

Milliyet'ten Aslıhan ALTAY KARATAŞ'ın haberine göre: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Bakan Sema Ramazanoğlu için söylediği "birilerinin önüne yatmış vaziyette" sözü nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edilmesini "ifade özgürlüğü ihlali" olarak saymayan AYM, Şaban Sevinç'in CHP'den milletvekili adayı olduğu süreçte 17-25 Aralık olaylarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği sözleri de "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bireysel başvuruyu görüşen AYM, "ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine" iki üyenin karşıoyları ve oyçokluğuyla karar verdi. Kararın gerekçesinde, "Söz konusu ifadelerin başvurucunun konuşmasının genel anlamının dışına çıkan, bir kadın olan davacı bakan tarafından olay bağlamında savunulan tüzel kişiliği haiz vakfı da aşan, cinsel içerikli bir anlamı olan ifadeler olduğu sonucuna varılmaktadır" denildi.