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Tosuncuk için 2600 yıl daha ceza istediler

Türkiye'ye gelerek teslim olmasının ardından İlk kez tv100'e konuşan Çiftlikbank'ın kurucusu 'tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Aydın'ın 130 yeni mağdur yönünden de 2 bin 600 yıla kadar daha hapsi isteniyor.

Kaynak : Hürriyet
Eklenme : 05 Ekim 2021 09:00
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Tosuncuk için 2600 yıl daha ceza istediler

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre;

Aydın firardayken hazırlanan ilk iddianameyle hakkında 75 bin yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ardından hazırlanan ikinci iddianamede 11 bin 140 yıl daha hapis istenmişti. Böylece Aydın için istenen toplam ceza miktarı 89 bin yıl oldu.

Mehmet Aydın, Çiftlikbank'ı kurarak binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırmakla suçlanıyor. 3 yıllık firarı boyunca İnterpol'ün 'Most Wanted' (En Çok Arananlar) listesindeydi. Nerede olduğuna dair zaman zaman spekülatif Haber ve iddialar çıksa da izi bir türlü bulunamadı. Nihayet Mehmet Aydın bu uzun firarının ardından geçen temmuz ayında Brezilya'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne teslim oldu. Ardından Türkiye'ye getirildi. İfadesinde suçlamaları kabul etmedi.

"Mal varlıklarımı geri verin, borçlarımın hepsini ödeyim" diye teklif de sundu. "Kıbrıs'ta ve Türkiye'de bulunan ve el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim" dedi. Kendi ifadesine göre Çiftlikbank'a 1 milyar 500 milyon liranın üzerinde para toplamıştı. Aydın ifadesinin ardından tutuklandı, Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Mehmet Aydın'ın tutuklanmasının ardından daha önce şikayetçi olmayan birçok mağdur da harekete geçti. İlk aşamada toplam 273 kişi 'Beni de mağdur' etti diyerek savcılığa başvurdu. Savcılık bu başvuruları bilirkişi incelemesine gönderdi. Bilirkişi incelemesi neticesinde bu kişiler içinden Çiftlikbank'a para yatıran ve gerçekten mağdur olan 130 kişi tespit edildi. 143 kişinin ise herhangi bir zararının olmadığı belirlendi. 130 mağdur üzerinden yeni bir soruşturma başlatıldı. Bu mağdurların sisteme toplam 2 milyon 278 bin lira yatırdıkları belirlendi. Soruşturma neticesinde Mehmet Aydın ve onun gibi 'örgüt yöneticisi' konumundaki diğer 16 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

'Örgütl ve nitelikli'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 83 sayfalık iddianamede Mehmet Aydın ve diğer şüphelilerin 130 kişiye yönelik 'örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık' suçundan 2600'ar yıla kadar ceza istemiyle cezalandırılması istenmişti. Bu iddianameyle açılan dava da daha önce açılan davalarla birleştirilecek. Yeni mağdurlar çıktıkça yeni soruşturmalar da başlatılabilecek.

Mehmet Aydın ve diğer sanıklar Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Aydın firardayken hazırlanan ilk iddianameyle hakkında 75 bin yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ardından hakkında ikinci bir iddianame daha hazırlandı. 557 mağdur yönünden 11 bin 140 yıl hapis istendi. Bu son iddianame Aydın hakkındaki üçüncü iddianame oldu. Mehmet Aydın'ın her bir 'nitelikli dolandırıcılık' suçlaması için 10 yıl hapis isteniyor. Bu suç örgüt kapsamında olduğu için bir misli artırım talep ediliyor. Dolayısıyla her bir mağdur için 20 yıla kadar cezalandırılması isteniyor. Suç 130 mağdura yönelik olduğu için de toplam 2600 yıl talep ediliyor. Daha önceki iki iddianameyle birlikte Mehmet Aydın hakkında toplam istenen ceza 89 bin yıl oldu.

#Çiftlikbank# Mehmet Aydın# Tosuncuk

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