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Milli takım kampında ayrımcılık iddiası! Sualtı bulandı

Serbest dalışçı Fatma Uruk'un milli takım kampında psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia etmesi ortalığı karıştırdı. Milli sporcu Fatma Uruk, Twitter'da "Başkan 'Önünde bira olan fotoğrafı kulübüne gönderin, basına servis edin' diyor" yazdı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen ise iddialara "Bu sporcu, milli takımdaki herkesle kavgalı. Milli takım kampında bira mı içilir!" şeklinde yanıt verdi.

Eklenme : 05 Ekim 2021 09:27
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Milli takım kampında ayrımcılık iddiası! Sualtı bulandı

Serbest dalışta dünya rekortmeni ve Türkiye şampiyonu milli sporcu Fatma Uruk'un, milli takım kampında kendisine Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından psikolojik şiddet ve ayrımcılık uygulandığını iddia etmesi ortalığı karıştırdı.

Şahsi Twitter hesabından yayımladığı ilk mesajda, "Prof. Dr. Şahin Özen, TSSF Başkanı: 'Önünde bira olan fotoğrafı kulübüne gönderin, sonra basına servis edin. Görelim bakalım ne olacak.' 4 Ekim, 2021. Kaş, Antalya." diye yazan Fatma Uruk, daha sonraki tweetlerinde şu iddialarda bulundu:

- Susmayacağım!

- Tweetimden sonra saat 22:21'de herhangi bir toplantı olmamasına rağmen odama otel görevlisi yollanıp TSSF Başkanı tarafından görüşülmek için çağrıldığım söylendi. Uyumak üzere olduğumu ilettim. Odamın üst katındaki balkonunda duyduğum görüşmeleri birebir aktarıyorum:

- Başkan, diğer sporculardan bazıları ile birlikte hakkımda konuşuyor. Ellerinde olan aleyhimde kullanacakları materyaller toplanıyor. "Önünde bira olan bir fotoğrafı var basına ve kulubüne gönderin" diyen federasyon başkanı, sporcularla birlikte kahkaha attı.

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- Kahretsin. Ben bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım ve artık susmayacağım.

- Milli takım kampında, psikolojik şiddet ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kalmaktayım. Bu olayları daha önce yaşadığım için kampa gelmeme talebimi daha önce kendilerine iletmiştim fakat kabul edilmedi. Şimdi de buradan ayrılmama izin verilmiyor.

- Yaşadığım cendere bu tweetle kayda geçsin. Üzüntüden ne yazacağımı bilmiyorum. Fiziken de psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Hakkımı kanıtlayabildiğim ölçüde arayacağım. Bana "Meksika'da kalmaktan korkmadın mı, nasıl dayandın" diye soruyordunuz doğru cevabı şimdi vereyim.

- O koşullar bile burada yaşadıklarımdan iyiydi ve devam etmek için başka şansım yoktu. Ve ben yine yoluma devam edeceğim hiç merak etmeyin. Evet bu tweeti utanarak atıyorum ama atıyorum.

BAŞKAN: HERKESLE KAVGALI

Fatma Uruk'un söz konusu iddialarını TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen'e sorduk. Yazılanların doğru olmadığını söyleyen Prof. Dr. Özen, Uruk'un disiplinsiz davranışlarından dolayı milli takım kampından çıkarıldığı için bu paylaşımları yaptığını ifade etti. Prof. Dr. Özen, "Bu sporcu, milli takım kampında herkesle kavgalı. Açın diğer sporculara, antrenörlere sorun! Sporcuların hepsi bundan nefret etmiş durumda. Milli takım kampında 'Kedilerime kim bakacak' diyor, odayı beğenmiyor, antrenmanlara gelmiyor. Diğer sporcularla tartışıyor. Ben de kaç gündür bu yüzden baskı altındayım. Kamptaki bütün sporcular, antrenörler 'Gelip bu işi çözün' diyorlar. Dalış sporunda psikoloji çok önemlidir. Zihnen ne kadar rahat olursanız su altında nefesinizi o kadar fazla tutarsınız. Bu sporcu yüzünden diğer sporcuların da psikolojisi bozuldu" diye konuştu.

'KAMPTA BİRA MI İÇİLİR'

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KAPAT [X]

Prof. Dr. Şahin Özen, 'bira fotoğrafı' ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "O fotoğraf milli takım kampında çekilmiş ve bir de üstelik kendisi tarafından paylaşılmış. Milli takım kampında bira mı içilir! Böyle şey olur mu! Ben sporcuları her zaman "Milli takım kamplarında davranışlarınıza dikkat edin, milli formayı üzerinizden çıkarmayın ve ona yakışır şekilde hareket edin" diye uyarırım. Böyle sorunlar çıkarınca, "Bira fotoğrafını diğer belgelerle birlikte dosyaya koyun, kulübüne gönderin" dedim. Ama kendisi olayı başka taraflara çekiyor."

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'İTİBAR SUİKASTI'

1 Kasım'da yapılacak TSSF Başkanlığı seçimleri öncesi Fatma Uruk'un bu tür iddialar ortaya atmasını 'manidar' bulduğunu belirten Prof. Dr. Şahin Özen, "Ben çok başarılı bir federasyon başkanıyım. 1 Kasım'da seçim var ve ortaya böyle iddialar atılıyor. Açık söylüyorum, bu bir itibar suikastidir. Uruk'un milli takım kampından çıkarılmasının ardından kampa yakınlarını getirdiğini de söyleyen Prof. Dr. Özen, "Kendisinden kampı terk etmesini isteyince 1-2 tane izbandut gibi adam getirmiş. 'Köyden a bilerimi getirdim, avukatlarımı getirdim' falan demiş. Kamptaki arkadaşlara, 'Sakın ha kavga falan etmeyin, eğer zorluk çıkarırlarsa Kaş Kaymakamlığı'na başvuralım' talimatını verdim. Bizden uzak, Allah'a yakın olsun!" dedi.

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#milli takım# kampı# ayırmıcılık

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