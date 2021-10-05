Kahramanmaraş'ta evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2021 09:41
Atmalıkaşanlı Mahallesi'nde yaşayan Süleyman G, evinin bahçesinde yalnız olduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Süleyman G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Süleyman G'nin cenazesi, Elbistan Devlet Hastanesindeki savcılık incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.