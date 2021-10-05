Erdoğan, market alışverişine bakın kaç lira ödedi?

Eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Canan Aybüke ile Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapan Erdoğan, iki yıl önceki alışverişinde sadece bisküvi, gofret gibi atıştırmalıklar alırken, bu kez iki alışveriş arabasını doldurdu.

Atıştırmalık ağırlıklı alışveriş

Kurutulmuş meyveler, mantı, gevrek, kuruyemiş, şalgam ve meyve suları, çikolata, bisküvi, kurabiye, gofret ve cips alan Erdoğan'ın alışverişinin toplam tutarı da ortaya çıktı.

1002 lira 47 kuruş ödedi

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre; Erdoğan ailesinin kasadayken çekilen görüntülerinde yapılan incelemeye göre 1002 lira 47 kuruş tutan alışverişin ödemesini Cumhurbaşkanı Erdoğan cüzdanından çıkardığı nakit para ile ödedi. Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasının kasiyeri Erdoğan'a 7.5 lira para üstü verdi.

'Fiyatlar gayet uygun" demişti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun." demişti.

Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri yaygınlaştırılacak

Vatandaşların kesesine uygun bir market olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum." diye konuşmuştu.