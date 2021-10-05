Boğaziçi Üniversitesi'nde yeniden olay! Rektör'ün arabasının üzerine çıktılar
Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasıyla başlayan kaos yerleşkede devam ediyor. Bulu'nun vazifeden alınması sonrası yerine Prof. Dr. Naci İnci'nin rektör olarak getirilmesi de üniversitedeki tansiyonu düşürmeye yaramadı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Ekim 2021 09:53
YENİ REKTÖR DE PROTESTO EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun akabinde üniversiteye evvel vekaleten, sonra yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'ye de öğrenciler protesto başlattı.
ARACIN ÖNÜNE GEÇTİLER
Protestoların bugün 274. gününe girilirken üniversitede öğrenciler şiddet olaylarını artırdı. Rektör Naci İnci rektörlük binasından çıkarken öğrencilerin reaksiyonuyla karşılaştı. Kimi öğrenciler Naci İnci'nin bindiği makam aracının önünde durarak geçmesine müsaade vermedi.
ARABANIN ÜZERİNE ÇIKTILAR
Aracın üzerine daha sonra yarı çıplak bir şahıs çıktı. Özel güvenlik takımlarının olayı engellemeye çalışmasıyla da arbede yaşandı.