Facebook hisseleri değer kaybetti

Facebook ve bünyesine barındırdığı Instagram, WhatsApp gibi tüm servisler, dün akşam saatlerinde 2008'den bu yana en uzun süreli kesintiyi yaşadı.

Tüm akşam boyunca devam eden erişim sorunları esnasında kullanıcılar, 7 saat boyunca bu servislerin hiçbirine ulaşamadı.

Öte yandan, Facebook'un eski çalışanlarından Frances Haugen'ın şirket hakkında yaptığı olumsuz açıklamalar, Facebook hisselerinde çöküşe neden oldu.

'NEFRET YAYAN İÇERİKLER ÖN PLANA ÇIKARILIYOR'

Haugen, Facebook'un platformunda nefret, şiddet ve yanlış bilgiler paylaşan içeriklerle mücadelede kaydettiği ilerlemeyi abartarak halka ve yatırımcılarına yalan söylediğini iddia etti.

Eski yönetici iddialarını desteklemek için "on binlerce" sayfalık belgeyi kanıt olarak sundu.

BİR GÜNDE 60 MİLYAR DOLAR KAYIP

Haugen'in açıklamalarının ardından borsada değer kaybetmeye başlayan Facebook hissesi, küresel erişim sıkıntısının ardından kayıplarına devam etti.

Nasdaq'da işlem gören şirketin hisse senetleri, yaklaşık yüzde 6'lık değer kaybıyla 323 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, şirkete yaklaşık 60 milyar dolar kaybettirdi.

KÜRESEL EKONOMİYE MALİYET 500 MİLYON DOLAR

İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu söyledi.

MARK'IN KİŞİSEL SERVETİ 7 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ

Mark Zuckerberg'in kişisel serveti 3 saat içinde 7 milyar dolar düştü. Böylece Facebook CEO'su, dünyanın en zenginler listesinden bir basamak aşağı inmiş oldu.