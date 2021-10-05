İcra müdürlüğü ve hakimlik sözlü sınav sonuçları 3 aydır açıklanmadı

Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL, Çay TV'de 12 Eylül 2021 tarihinde katıldığı programda (https://youtu.be/dkI9jck2Bb4) İcra Müdürlüğü sınavının sonuçlarının kısa süre içinde açıklanacağını söylemiştir.

İcra Müdürlüğü sözlü sınavının üzerinden üç aydan fazla zaman geçmesine rağmen sonuçların halen açıklanmamış olması adayların hayat planlarını yapamamasını beraberinde getirmektedir.

Sınav sonucunun belirsiz olması, sınavın sonucuna göre evini taşıma durumu olanların, çocuklarının eğitimi için okulda yer bulup bulamama, taşınma vs. gibi bir çok sorunu meydana getirmektedir. Şu anda bulunduğu evin kirasını yıllık olarak peşin ödeyen kişiler bile bu sınavın sonucunu beklemektedir. Kiralarını yıllık peşin olarak ödeyen adaylar, sınavın sonucuna göre kira ödemesi yapacaktır. Öte yandan, İcra Müdürlüğü sınavında başarılı olan adaylar, kur'a ile atanacaklardır. Haliyle taşınma, ev bulma vs. gibi sorunlar kış aylarında daha da zor olacaktır.

Konunun önemi Adalet Bakanlığı tarafından dikkate alınıp gereken duyuruların yapılması dileğiyle.



Çotanak