Pedagojik formasyon ücreti ikiye katlandı

YÖK'ün, Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esasları, 28 Eylül 2021 tarihi itibarıyla güncellemesi sonrasında pedagojik formasyon ücreti geçen yıla göre ikiye katlandı.

Geçen yıl eğitim ücreti 2 bin TL olan pedagojik formasyon kursları için bu yıl Dicle Üniversitesince 3 bin 900 TL, Kilis 7 Aralık Üniversitesince ise 3 bin 628 TL talep edilmektedir.

Her iki üniversite de eğitimi, uygulamalı dersler dışında uzaktan eğitimle yapacağını duyurmuştur.