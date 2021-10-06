2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesi için süreç başladı

Bilindiği üzere, 2020 KPSS puanlarının kullanılabildiği merkezi memur yerleştirmeleri yılda iki kez yapılmaktadır. İlk yerleştirme Temmuz ayında, ikinci yerleştirme ise genel olarak Aralık ayında yapılmaktadır.

İlk merkezi yerleştirme olan 2021/1 KPSS tercih işlemlerinde 1027 kadro ve pozisyon yer almış, 70 bin aday tercih işlemlerine katılmıştı.

İkinci merkezi yerleştirmeye tercihlerin alınması ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı takvime göre 22 ila 29 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kamu kurumlarının 2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesinde yer alacak kadroları, SBB'ye bildirme işlemleri ise 4 Ekim ila 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Strateji ve Bütçe Başkanlığının bu konuda bir duyuru yayımlaması yerinde olacaktır.