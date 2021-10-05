Samsun'da FETÖ operasyonu: Aktif görevde öğretmen dahil 4 şüpheli yakalandı
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2021 10:39
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
İstanbul ve Gaziantep cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Samsun merkez ve Havza ilçesinde yapılan çalışma sonucu 2 eski askeri okul öğrencisi, örgüte ait okulda çalışan öğretmen ile aktif görevde öğretmen yakalandı.
Zanlılar, emniyete götürüldü.