Dolarda gözler Merkez Bankası toplantısında
Piyasada gözler, Merkez Bankası'nın 7 Ekim Perşembe günü yapacağı yatırımcı toplantısında. Toplantıdaki mesajlar, 23 Eylül'deki faiz indiriminin devamı açısından önemli işaret olacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Ekim 2021 11:13
Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ardından yükseldiği 8.9490 seviyesindeki yeni tarihi zirvenin altında dalgalı seyir izlemeyi sürdürdü.
Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından bugün Hazine ihaleleri ve küresel piyasalar takip edilirken haftanın en önemli gündem maddesi ise bankacılara göre TCMB'nin Perşembe günü düzenleyeceği yatırımcı toplantısı olacak.
FAİZ MESAJI BEKLENİYOR
Bankacılar bu toplantıda verilecek mesajlardan TCMB'nin eylül ayında 100 baz puan ile başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini anlamaya çalışacaklar.
TCMB'nin faiz indirimi ile birlikte gelen dolardaki küresel değer kazancı TL'deki değer kaybındaki ana belirleyiciler konumunda.