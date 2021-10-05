Ahmet Hakan: 2 ismin aday olma ihtimali sıfırın altında

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Haşim Kılıç ile Zühtü Arslan'ın isimlerinin muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak dolaşıma sokulduğunu öne sürdü.

Ahmet Hakan, yazısında ""İki ismin de ortak özelliği şu: Anayasa Mahkemesi başkanlığı... Bu iki isim dolaşıma nasıl sokuldu, bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Abdullah Gül'ün muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali sıfırdır. Buna mukabil... Haşim Kılıç ve Zühtü Arslan'ın aday olma ihtimali sıfırın altındadır." dedi.