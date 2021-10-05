'Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi ,baskın seçim yoktur'

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

MHP Türk milletinin sesidir, Türkiye'nin beka siperidir. MHP, Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye'nin akıl ve gönül enerjisidir. Eylül ayı ile birlikte sahadaki temas ve çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.

Siyasi faaliyetlerimizi ülkemizin her köşesine nüfus ve sirayet edecek şekilde yaygınlaştırdık. Afyonkarahisar'da başlayan istişare toplantılarımız 9 ayrı bölgeye yayılmış ve çok başarılı sonuçlar ortaya çıkmıştır.

MHP yaparsa en iyisini yapar. Davamızın haklarını layıkıyla savunacağız. Vatan ve millet sevdasının bayraktarı olacağız.

İnandığımız sürece, ilkemizin irfanına, davamızın itibarına bağlı kaldığımız sürece ne bir engel tanıyacağız ne de iftiralara boyun eğeceğiz. Hiçbir çılgın bize zincir vuramayacaktır.

Karşımıza geçip yapamazsınız diyenler olacak, onlara gülüp geçeceğiz. Nefesi yetişmeyenlere, nefsi yetmeyenlere fırsat vermeyeceğiz. Fitne ile örülmüş tuzaklarına düşmeyeceğiz. Düzgün yaşayacağız, dengeli olacağız. Nerede bir mazlum varsa yanında olacağız. Bizler Türkiye sevdalısıyız, biz MHP'yiz.

Değerli arkadaşlarım, az önce de dile getirdiğim üzere bölge istişare toplantılarımız yüksek bir katılım ve başarı ile gerçekleşmiştir. Söz konusu toplantımıza iştirak etmek üzere Bartın'dan yola çıkan dava arkadaşlarımızı taşıyan bir minibüs teessürle ifade etmek isterim ki kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmıştır.

Hüküm Allah'ın, takdir Allah'ındır. Elimizden gelen bir şey yoktur. Vefat eden dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı dava arkadaşlarımıza şifa diliyorum. Vefat eden dava arkadaşlarımzın yakınları daima bize emanet olacaktır. Bartınlı kardeşlerimiz ve camiamızın başı sağ olsun diyorum.

Dünya ne eski dünya, insan ne eski insandır. Kovid-19 salgınının tehlike saçması, küresel çatışmaların artması, siyasi ve diplomatik kutuplaşmaların yumuşama göstermemesi iyimserliğimizi bir hayli gölgelemektedir. İnsanlığı kapanına sıkıştıran meseleler günbegün artmıştır.

Karşımızdaki küresel tablo yüreklere su serpen noktadan çok uzaktır. Uluslararası insani yardım örgütleri yetersiz ve acizdir. BM, 5 ülkenin tekeline girerek onların yayılmacı politikalarına kılıf hazırlamakla meşguldür.

Adaletsizlik ve eşitsizlik korkunç seviyelerdedir. Gelir dağılımındaki astronomik farklılıklar huzur damarlarını tıkamaktadır. Batı ülkelerinin iş birliğini havaya uçuran angajmanları dünyanın önündeki başlıca risktir. Bakın aBD'ye, Avrupa ülkelerine bu karanlık manzaraların iç yüzüne şahit olursunuz. Başta Rusya olmak üzere aynı coğrafya ve kıtayı paylaştığımız ülkelerle ters düştüğümüz sorun alanları vardır.

SOÇİ ZİRVESİ

29 Eylül'de Soçi'de Putin ile 3 saat toplantı yapan Cumhurbaşkanımız Suriye'yi görüşme fırsatı bulmuştur. Rusya ile iş birliği alanlarının uçak motorları, savaş uçakları gibi alanları kapsayacak şekilde genişletmek iki ülkenin de çıkarlarına uygundur. Suriye'de nihai ve sürdürülebilir bir çözüm bulma vakti Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi gelmiştir.

Rusya Dışileri Bakanı ve Kremlin Sözcüsü'nün Türkiye'nin Suriye'deki taahhütlerine uymadığını söylemesi çarpıtmadır. Soçi Zirvesi İdlib'in çok ötesine geçerek bütüncül bir perspektife bürünmüş, karşılıklı anlayış ön plana çıkmıştır. Suriye konusu kağıda dökülmüş, defalarca mutabakat sağlanmış bir durumdur.

"İDLİB'DEN OLASI GÖÇE RIZA GÖSTERMEYİZ"

Birincisi İdlib, ikincisi 5 Mart 2021 mutabakatı ve üçüncüsü PKK/YPG ile Rusya ilişkisidir. PKK'ya, PYD'ye Moskova'da ofis açmasına müsaade eden Rusya'nın İdlib'de terörle mücadele söylemi bize göre inandırıcı değildir. Sözde M4 karayolunun güvenliğini sağlamak üzere Rusya ve Suriye ortaklığı ile bir operasyon bile gündeme gelmiştir. Bu İdlib'deki insanların Türkiye'ye kaçmasına neden olacaktır ki, buna 'olur' vermemiz hayal ötesi bir beklentidir.

S-400 GERİLİMİ: HESABINI YALNIZCA MİLLETİMİZE VERİRİZ

S-400 konusunda Türkiye tavizsizdir. Türkiye olarak neyi ne zaman alacağımızın hesabını yalnızca Türk milletine vereceğimizi herkesin bilmesi lazım. ABD yeni yaptırımlarla bizi tehdit ediyormuş, varsın etsinler. Yaptırım var diye Türkiye Cumhuriyeti'nin şeref ve haysiyetini kimseye çiğnetmeyiz. Kimseye bu fırsatı vermeyiz. ABD silah almayın diye ülkemize yaptırım gözdağı verirken, Suriye'nin kuzeydoğusunda ne işler çevirdiğini itiraf edecek dürüstlüğe sahip midir? PKK/YPG'ye bedelsiz silah veriyor da , bizim aldığımız silahlar mı gözüne batıyor. Hainlere mübah olan Türkiye'ye gelince ne hakla haram sayılıyor.

KÜRT SORUNU

Böylesi bir dönemde CHP Genel Başkanı'nın sözde Kürt sorunundan bahsetmesi tesadüf müdür? Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, Kürt kardeşlerimizi sorun olarak gören CHP ve İP vardır. Köşesiz köşe yazarları vardır. HDP terörizmin gayrimeşru oluşumudur. Gazi Meclis her sorunun çözüm adresidir. Ancak, bu kutlu çatı altında emperyalizmin dayatması ile sanal sorunların çözümü yapılamaz. Türk Milleti birdir ve kardeştir.

ABD'NİN ÜLKÜ OCAKLARI TASARISINA TEPKİ: BİZDEN BU KADAR MI KORKUYORSUNUZ?

Bu sırada FETÖ irtibatlı Demokrat Partili bir senatör, Temsilciler Meclisi'nde gündeme Ülkü Ocakları'nı getirmiştir. 2022 yılı ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın onaylanan metninde, Ülkü Ocakları'nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir madde de yer almıştır. Bu kadar mı korkuyorlar bizden? Bu kadar mı kabuslar görüyorlar ülkücülerin varlığından, bu denli mi ürküyorlar cesaretimizden? Ben Ülkü Ocakları'nda yetişmekten iftihar eden bir genel başkanım. İkbal için değil, Türklüğün muzaffer şafağının sökmesi, milletin istiklal ve istikbal haklarının muhafazası için ülkücü oldum, yaşadım. Dünyaya bir kez daha gelsem, yine ülkücü hareketin bir ferdi olurdum. Ey ABD'nin Temsilciler Meclisi, ne anlatsak boş, ne biliyorsanız onu yapın, elinizden geleni ardınıza koymayın. Ülkü Ocakları'ndan şehit çıkar, gazi çıkar, kahraman çıkar, siyaset ve devlet adamı çıkar, adam gibi adam çıkar. Bir tek çıkmayacak teröristtir, haindir, devlet ve millet düşmanıdır.

'Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi ,baskın seçim yoktur'