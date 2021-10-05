PMYO sınavına şimdiden hazırlanın

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Ankara Altınpark PMYO hazırlık kursu, PMYO hazırlık kursu ve Özel yetenek sınavları ile alım yapan bütün kurum ve kuruluşların sınavlarına öğrenci hazırlayıp başarı yüzdesi yüksek bir kurs olarak yola çıktık.

PMYO ile polis olmayı düşünen veya özel yetenek sınavı sınavları için Altınpark PMYO hazırlık kursu tam aradığı adres olabilir.

KURSLAR 11 EKİMDE BAŞLIYOR

Ankara Altınpark da yer alan PMYO Hazırlık Kursu sınav tarihine kadar sürmektedir. Kursun içeriği adayların fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakatlarını başarılı bir şekilde geçmelerini sağlamaya yöneliktir. Çalışma sistemi polis olmak isteyen her adayın fiziki yeteneklerini ve sözlü mülakat için özgüvenlerini yerine getirmeye yöneliktir.

Polis olmak istiyor ve PMYO sınavına katılmayı düşünüyorsanız,

Ücretsiz Antrenmanımıza katılmak için

Lütfen 0534 011 07 32 numaradan randevu alınız, kontenjanlar sınırlıdır.

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Altınpark POMEM PMYO Parkur Kursları



Antrenörlerimizin 10 yılı aşkın tecrübesiyle Altınpark PMYO POMEM parkur hazırlık kursları yüksek kazandırma başarısı ile dikkatleri üstüne çekiyor.PMYO adaylarının fiziksel ve mental ölçümleri sağlanıp , kişiye özgü kuvvet, kondisyon antrenman yöntemleriyle mülakat tarihine kadar adayların en iyi şekilde hazırlanması sağlanıyor.

Altınpark POMEM PMYO hazırlık kursları alanında uzman 8 antrenörü ile, aynı anda her parkur istasyonunun en ince detaylarına kadar adayların hazırlanmasını sağlıyor.Antrenörler ve uzmanlar kadın ve erkek olarak atletik performans , hareket bilimi, kondisyon gelişimi beslenme dallarında uzmanlaşmış kişilerdir.

Antrenörler ve uzmanlar BESYO mezunu olup en az 10 yıllık tecrübelerini adaylara sistemli bi şekilde aktarıyorlar ..

11 Ekimde başlayacak olan Kurs programı ücretsiz deneme antrenmanları ile mülakat tarihine kadar hafta içi her gün devam edecek.

Sınav parkuru çalışmalarının yanı sıra Uzman personellerce sözlü mülakat için çalışmalar da gerçekleşiyor. Bu sayede sözlü mülakat öncesinde stres yönetimi ve hitabet sanatı adaylar tarafından pratik edilebiliyor.

Siz de Emniyet teşkilatının bir parçası olmak istiyorsanız bir an önce Altınpark POMEM PMYO Parkur kursları için ön kaydınızı oluşturabilirsiniz .