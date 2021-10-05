7 ve 11. sınıflar için de DYK kursu açılacak

Milli Eğitim Bakanlığından 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıda Covid19 salgın sürecine bağlı olarak ortaya çıkan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi için 7 ve 11. sınıf düzeyindeki öğrenciler için DYK kursu açılacağı belirtildi.

Bu doğrultuda, Kurs merkezi başvuruları 6 ila 8 Ekim arasında, öğretmen başvuruları 9 ila 11 Ekim arasında, öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması 12 ila 15 Ekim arasında, kursların başlaması ise 16 Ekim 2021 tarihinde olacak

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 8 ve 12. sınıflar ile mezun olan öğrencilere yönelik olarak destekleme ve yetiştirme kursu açılmasına karar vermişti.