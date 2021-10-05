Elektrik direğine idrarını yaparken akıma kapılarak öldü

Edinilen bilgiye göre; olay Bölme Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi. İddialara göre arkadaşıyla tarlada bulunan S.U. (27), tuvaletinin gelmesi üzerine elektrik direği yakınlarına gitti.

Genç, bilinmeyen bir sebepten o sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, S.U.'nun arkadaşı M.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.