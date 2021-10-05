Öğrencisini taciz eden öğretmene skandal atama

Şırnak'taki Cizre'de Müdür Yardımcısı B.E'nin, çok sayıda öğrenciyi istismar ettiği ve öğrencilerine cinsel içerikli mesajlar attığı öne sürüldü. İddialar üzerine soruşturma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) görevlendiği müfettişlerin hazırladığı raporun ardından B.E, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre müfettişlerin okul müdür yardımcısı hakkında hazırladığı raporda, "kesin ihraç" talep etmesine karşın B.E'ye, "bir yıl kademe durdurma cezası" verildi.

B.E'nin İstanbul'da bir okula atandığı iddia edilirken Bakan Mahmut Özer, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in soru önergesine verdiği yanıt ile ilk kez iddiaları doğruladı.

Özer, Şırnak Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 19 Ekim 2019'daki yazısı kapsamında B.E'nin İstanbul'a atamasının yapıldığını ifade etti. "İlgili kişinin hizmetin gereği İstanbul iline ataması yapılmıştır" dedi.

Özer'in yanıtında, B.E. hakkında, "bir yıl kademe ilerleme durdurulması" cezası verildiği, taciz iddiasının ise İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nce soruşturulmaya devam edildiği kaydedildi.

Öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla soruşturması yargılanmasına devam edilen öğretmenin 'yönetici' olarak görevlendirildiği iddiası ise yalanlandı.