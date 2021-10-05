İstanbul'da toplu taşıma yarın ücretsiz olacak
İstanbul'da toplu taşıma yarın ücretsiz olacak
Sayıştay'dan Milli Saraylar Başkanlığına taşıt eleştirisi
Sayıştay'dan Milli Saraylar Başkanlığına taşıt eleştirisi
Öğrencisini taciz eden öğretmene skandal atama
Öğrencisini taciz eden öğretmene skandal atama
7 ve 11. sınıflar için de DYK kursu açılacak
7 ve 11. sınıflar için de DYK kursu açılacak
'Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi ,baskın seçim yoktur'
'Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi ,baskın seçim yoktur'
Dolarda gözler Merkez Bankası toplantısında
Dolarda gözler Merkez Bankası toplantısında
32 ilde büyük FETÖ operasyonu: 121 gözaltı kararı
32 ilde büyük FETÖ operasyonu: 121 gözaltı kararı
Pedagojik formasyon ücreti ikiye katlandı
Pedagojik formasyon ücreti ikiye katlandı
Yenişafak'tan sonra Akit de Ak Parti'yi uyardı
Yenişafak'tan sonra Akit de Ak Parti'yi uyardı
Restoranlarda garson krizi büyüyor
Restoranlarda garson krizi büyüyor
200'lük banknot eridi 500 TL'likler gelebilir
200'lük banknot eridi 500 TL'likler gelebilir
İstanbul'da muvazzaf askerlerin de bulunduğu 46 şüpheliye FETÖ gözaltısı
İstanbul'da muvazzaf askerlerin de bulunduğu 46 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı
Facebook 6 saatlik erişim sorununun nedenini açıkladı
Facebook 6 saatlik erişim sorununun nedenini açıkladı
Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı: Kuvvetli olacak
Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı: Kuvvetli olacak
Sosyal mecralar çöktü, bizleri Twitter'dan takip edin
Sosyal mecralar çöktü, bizleri Twitter'dan takip edin
'Yaşanan sorunlar yerli uygulamaların önemini ortaya çıkarıyor'
'Yaşanan sorunlar yerli uygulamaların önemini ortaya çıkarıyor'
İddia! Facebook 1.5 milyardan fazla kullanıcının bilgilerini sattı
İddia! Facebook 1.5 milyardan fazla kullanıcının bilgilerini sattı
E-Devlet'ten e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama
E-Devlet'ten e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama
Türkiye genelinde internet sıkıntısı yaşanıyor
Türkiye genelinde internet sıkıntısı yaşanıyor
Başsavcılık'tan FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan açıklaması
Başsavcılık'tan FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?
WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?
Tüketiciye dayatılan haksız şartlar geçersiz sayılacak
Tüketiciye dayatılan haksız şartlar geçersiz sayılacak
Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozuna yeşil ışık
Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozuna yeşil ışık
Alman ARD kanalı: Türk silah sanayisi yükselişte
Alman ARD kanalı: Türk silah sanayisi yükselişte
2 milyon kişi ehliyetini kimliğine aktardı
2 milyon kişi ehliyetini kimliğine aktardı
Halka hizmet deyip, 500 bin liralık makam aracını paylaştı!
Halka hizmet deyip, 500 bin liralık makam aracını paylaştı!
TOKİ tatil bölgelerinde arsa satacak
TOKİ tatil bölgelerinde arsa satacak
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Sayıştay'dan Milli Saraylar Başkanlığına taşıt eleştirisi

Sayıştay Başkanlığı 2020 yılı denetim raporunda Milli Saraylar İdaresi Başkanlığındaki taştları eleştirdi. Eleştirilerinde şu ifadeleri kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Ekim 2021 11:55
Yazdır
Sayıştay'dan Milli Saraylar Başkanlığına taşıt eleştirisi

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında başkanlık makamına tahsis edilen araç hariç olmak üzere toplam 39 aracın bulunduğu anlaşılmıştır.

237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 1'inci maddesinin (a) bendinde genel bütçeli idarelerin Kanun'un kapsamında olduğu, 4'ncü maddesinde, emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilenler ile makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtların (1) ve (2) sayılı cetvelde gösterildiği, 5'nci maddesinde, birinci maddede yazılı kurumlar daimi hizmetleri için Cumhurbaşkanı kararıyla yalnız birer hizmet arabası bulundurabilecekleri ve bu hizmet arabalarının ihtiyaca göre Station Wagon binek, kaptıkaçtı tiplerinden biri olabileceği, 6'ncı maddesinde, Kurumların (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı makam ve hizmetler için hizalarında gösterilen arabalardan fazla taşıt bulunduramayacakları gibi daimi hizmetler için beşinci maddede yazılı tipte bir arabadan fazla araç kullanamayacakları, 7'nci maddesinde kurumların taşıt ihtiyaçlarını hizmet alımı suretiyle karşılamalarının esas olduğu, bu şekilde temini mümkün olmayan, ekonomik bulunmayan veya sağlık, savunma ve güvenlik gibi nedenlerle hizmet alımı suretiyle karşılanması uygun görülmeyen taşıtlar diğer yollarla edinilebileceği belirtilmiştir.

Tasarruf genelgesine uyulmamış

Başbakanlığın 2007/3 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesine göre, Genelge kapsamındaki kurum ve kuruluşların sadece hizmet ihtiyaçlarında kullanılmak amacıyla; merkez teşkilatlarında bulundurabilecekleri her türlü binek ve station-wagon türü taşıtların sayısı; merkez teşkilatında fiilen çalışan her statüdeki toplam personel sayısı (akademik personel, hakim ve savcılar dahil) 1000'e kadar olanlarda en fazla (15), 2500'e kadar olanlarda en fazla (25), 2500'den daha fazla olanlarda ise en fazla (40) adet olacaktır.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı genel bütçeye tabi olan bir kurumdur. Genel bütçe kapsamında olan bir kurumun Taşıt Kanunu ve Tasarruf Genelgelerine uygun işlem yapması gerekmektedir.

Anılan mevzuat hükümlerine göre genel bütçeye tabi bir idare olarak kurulan Başkanlıkta bulunan her türlü binek ve station-wagon türü taşıtların sayısı 25'i geçemeyecektir.

Yapılan incelemede her statüdeki toplam personel sayısı 1340 olan Başkanlıkta, 703 sayılı KHK ve 6253 sayılı TBMM İdari Teşkilat Kanunu ile devredilen taşıtlarla beraber 19'u binek, 1'i cip olmak üzere 39 taşıt bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca Başkanlıkta kullanılan araç sayısının, genel bütçeye tabi kurumları kapsayan 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Tasarruf Tedbirleri Genelgesindeki hükümlere uygun olması gerekmektedir.


#sayıştay# milli saraylar

Bu Habere Tepkiniz

Varlık Fonu'na geçen KİT'lerdeki personelin nakil hakkı var mı?

Varlık Fonu'na geçen KİT'lerdeki personelin nakil hakkı var mı?

Türkiye Varlık Fonuna aktarılmış KİT'lerin mevcut statülerinin değişmemekte, bu kuruluşların özelleştirilmesi halinde nakle tabi personel hakkında 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi uygulanabilmektedir.
İcra müdürlüğü ve hakimlik sözlü sınav sonuçları 3 aydır açıklanmadı

İcra müdürlüğü ve hakimlik sözlü sınav sonuçları 3 aydır açıklanmadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim adaylığı ve icra müdürlüğü sözlü sınav sonuçlarının bir hafta veya en geç iki hafta içinde açıklanacağını belirtmişti. Ancak 3 hafta geçmiş olmasına rağmen sonuçlar hala açıklanabilmiş değil.
2022 KPSS Güncel Sorular

2022 KPSS Güncel Sorular

https://www.kitapsec.com/Konu/2022-KPSS-Kitaplari.html
13 hakim ve savcı FETÖ'den ihraç edildi

13 hakim ve savcı FETÖ'den ihraç edildi

Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre HSK Genel Kurul kararıyla 13 hakim ve savcı ihraç edildi
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
6 Bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı

6 Bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı

5 Ekim 2021 tarihli atama kararnamesi ne göre, 3 Üniversiteye rektör ataması yapıldı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
İptal edilen disiplin cezası görevden alma işleminde dikkate alınır mı?

İptal edilen disiplin cezası görevden alma işleminde dikkate alınır mı?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, devlet memuru hakkında verilen cezalar kaldırılmış olsa dahi, görev yeri değişikliklerinde dikkate alınmasında hukuken sakınca bulunmadığına hükmetti!
YÖK Başkanlığı tedbir almalı! Uzaktan eğitimle binlerce kişilik pedagojik formasyon kursu açılıyor

YÖK Başkanlığı tedbir almalı! Uzaktan eğitimle binlerce kişilik pedagojik formasyon kursu açılıyor
MEB, norm kadroda sorunlara kulak tıkamamalı!

MEB, norm kadroda sorunlara kulak tıkamamalı!

Norm kadroya ilişkin çözülmesi gereken sorunlar söz konusudur fakat bu sorunların çözülmesi bir yana norm güncellemeleri tamamlanmak üzere iken yönetmelikte düzenleme yapılmaktadır.
Okullarda PCR testi başladı...10 pilot il belirlendi

Okullarda PCR testi başladı...10 pilot il belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda PCR testi uygulamasının başladığını duyurdu. Buna göre 10 pilot il belirlendi. 10 ilde okullarda velilerin onayı alınarak öğrencilere PCR testi uygulaması yapılacak.
Yükseköğretimde yapısal sorunlar ve kısa çözüm önerileri

Yükseköğretimde yapısal sorunlar ve kısa çözüm önerileri

Yükseköğretimde her geçen gün büyüyen yapısal sorular ve çözüm önerileri
Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme Sınav İlanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme Sınav İlanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme Sınav İlanı. Son başvuru tarihi 3 kasım 2021
Tüm dünyada Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor

Tüm dünyada Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi. İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan bu yana Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.
MİT koruma personeli alacak

MİT koruma personeli alacak

Koruma ve Emniyet Memuru Alımı bay ile bayan adaylar arasından alım yapılacaktır. Başvuruları başlayan ilana kimler nasıl başvuru yapılacağı açıklandı. Emniyet memuru olma şartları neler? Başvuru ekranı ve kılavuzu sunuldu.
Üniversiteliye barınma desteği

Üniversiteliye barınma desteği

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla gündeme gelen barınma sorunu için Bursa Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Farklı şehirlerden eğitim için Bursa'ya gelen ancak kalacak yer bulamayan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi sayesinde sıcak bir yuvaya kavuşuyor.