Kars'ta trafik polislerinin aracı arızalanan kişiye yardımı takdir topladı

Kars-Erzurum kara yolu Şeker Fabrikası yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil arızalandı.

Yoldan geçerken durumu fark eden iki trafik polisi, bir süre iterek güvenli bölgeye aldıkları aracın çalıştırılması için sürücüye yardım etti.

Polislerin görevleri dışında yaptığı bu fedakarlık, vatandaşlardan da takdir topladı.

Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir sürücü de "Böyle Türk polislerine hay maşallah ya. Vatandaşı darda koymuyorlar, helal olsun. Sizin kazandığınız para helal olsun, gözlerim yaşardı. Cengaver bunlar, cengaver. Hay maşallah." diyerek polislerin yardımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.