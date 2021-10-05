Çeyrek altın ne kadar oldu?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 500,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.316,00 lira oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2021 12:55
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|502,00
|502,20
|499,80
|500,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.309,00
|3.330,00
|3.295,00
|3.316,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|458,00
|462,00
|456,00
|460,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.234,00
|3.254,00
|3.220,00
|3.240,00
|Yarım Ziynet
|1.617,00
|1.627,00
|1.610,00
|1.620,00
|Çeyrek Ziynet
|809,00
|814,00
|805,00
|810,00
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