İstanbul'da toplu taşıma yarın ücretsiz olacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021'de toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Ekim 2021 12:58
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
İmamoğlu, "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" dedi.
İBB Başkanı ayrıca İstanbulluları Gülhane Parkı'nda yapılacak kutlama etkinliklerine davet etti.