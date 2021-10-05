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Yakılan lise başarılı öğrencileriyle ilk sıralarda

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi 7 yıl önce terör örgütü PKK yandaşlarınca yakılmıştı. Lise şimdi devletin sağladığı imkanlar sayesinde kentte üniversiteye en çok öğrenci yerleştiren okullardan biri oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2021 13:04
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Yakılan lise başarılı öğrencileriyle ilk sıralarda

HDP Merkez Yürütme Kurulunca 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü PKK yandaşları tarafından Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirilen şiddet olayları sırasında kamu kurumları ve iş yerlerinin yanı sıra birçok okul da yakıldı.

Olaylar sırasında yakılarak kullanılamaz hale getirilen 17 derslikli Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi, devletin sağladığı imkanlarla onarılarak kısa sürede yeniden eğitime başladı.

Öğrencileriyle başarı sağladı

Öğretmen ve idarecilerinin gayretiyle yaşanan olumsuzluğun etkilerinden kurtarılan okul, kentin en çok tercih edilen okulları arasına girdi. 2017'deki üniversite sınavında Türkiye 38'incisi bu okuldan çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2 yıl önce proje okuluna dönüştürülen Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesinden bu yıl mezun olan 118 öğrencinin tamamı üniversite sınavı sonucuna göre tercih hakkı kazandı.

Bu öğrencilerden 8'i tıp, 6'sı diş hekimliği, 12'si hukuk, 8'i hemşirelik, 15'i mühendislik ve mimarlık, 11'i de eğitim fakültesi bölümlerine yerleşti, 58 öğrenci de tercih hakkını kullanmadı.

510 öğrencinin eğitim gördüğü Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi, bu yıl kentteki 3 fen lisesinden sonra en yüksek puanla öğrenci alan okul oldu.

"Van halkı 6-7 Ekim'i unutmamalı"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 6-7 Ekim olayları sırasında okul ve iş yerlerinin yakıldığını, kentte büyük zararın oluştuğunu hatırlattı.

Olaylarda yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Bilmez, şunları söyledi:

"Sebep olanları kınıyorum. Olaylar esnasında Van'da 98'i kamu kurumlarına ait 170 araç, 40 kamu binası, 20 okul, 11 siyasi parti binası, 9 banka şubesi, 5 dini müessese, 22 banka ATM'si, 523 iş yeri ve 53 güvenlik kamerası tahrip edildi. Sözüm ona bölge haklarını savunan insanların çağrısı üzerine, Vanlılara ait 523 iş yerine zarar verildi. Bu iş yeri sahiplerine devletimiz 23 milyon 500 bin lira ödeme yaptı. Bu nedenle Van halkı, 6-7 Ekim olaylarını hiçbir zaman unutmamalı. Birliğine, beraberliğine, kardeşliğine her zamankinden daha çok sahip çıkmalı, vatanıyla bölünmez bir bütün olduğunu, bayrağına, huzuruna, asayişine ve aşına sahip çıktığını göstermeli."

"Pırlanta gibi gençlerimiz var"

6-7 Ekim olaylarını, Yasin Börü'yü ve şehitleri unutmamaları ve unutturmamaları gerektiğini vurgulayan Bilmez, ülkenin birliğine, beraberliğine, bölgenin huzuruna her zamankinden daha çok sahip çıkılması için çağrıda bulundu.

Olaylar sırasında en büyük zararın Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesinde yaşandığını belirten Bilmez, "Bu okulumuzda da diğer okullarımızda da kaderini değiştirmeye çalışan pırlanta gibi gençlerimiz var" diye konuştu.

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"LGS'de 90 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı"

Bilmez, Türkiye'de TÜBİTAK'ın açtığı yarışmalara en çok projenin Van'daki gençler tarafından sunulduğuna şahit olduklarını anlattı:

"Bu sene LGS'de 90 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı. Bunlardan biri Özalp ilçemizdeki devlet okulunda okuyan öğrencimiz. Dershaneye gitmeyen, normal eğitimlere devam eden, derslerine evde çalışan biri. Eğitim seviyemiz her geçen gün daha bir üst seviyeye çıkıyor. Gençlerimiz, çocuklarımız kabuğunu kırmak için devletin eğitim alanında sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor."

Gençlerin eğitimle kaderlerine değiştirebileceklerine inandığını dile getiren Bilmez, "Özelikle kızlarımız eğitim konusunda ciddi bir gayret içerisinde. Biz de bu manzarayı görünce mutlu oluyoruz. Birileri bundan rahatsız oluyor. Onun için öncelikle okullara zarar vermeye çalışmışlar. Büyük ihtimalle bölgenin geri kalmışlığından yararlanmak isteyen uluslararası örgütlerin maşası olan terör örgütü bu durumdan beslenmek istiyor. Van halkı buna müsaade etmeyecektir. Biz buna inanıyoruz. 6-7 Ekim olaylarına sebep olanları lanetliyorum".

#Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi# van# ipekyolu

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