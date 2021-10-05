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Tapu müdürü ve yardımcısı dahil 32 kişi 'rüşvet'ten tutuklandı

Şile Tapu Müdürlüğünde rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 82 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2021 13:17
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Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçedeki tapu müdürlüğünde işlemlerin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alınıp verildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 82'si yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 78'si Şile Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, 32 şüpheliyi tutuklanması, 43 şüpheliyi de adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, bir tapu müdürü ve bir müdür yardımcısı ile 10 tapu memuru, emlakçı, iş takipçisi ve komisyoncudan oluşan 32 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 43 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Soruşturma kapsamında firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

- Soruşturmanın geçmişi

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki tapu müdürlüğünde işlemlerin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alınıp verildiği iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.

7 aydır yürütülen soruşturmada, Şile Tapu Müdürlüğünde çalışan bazı kişilerin telefon görüşmeleri ve teknik takip sonucu elde edilen görüntülerin incelenmesinde şüphelilerin tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında Şile Tapu Müdürlüğü'nde görevli tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı ile 71 sivilden oluşan 87 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Şile merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 82 kişiyi yakalamış, arama sırasında bazı şüphelilerin evlerinde bulunan zarf içerisindeki paralara el konulmuştu.

Tapu Dairesine rüşvet operasyonu: 87 gözaltı
#Rüşvet Operasyonu# Şile# istanbul# tutuklama

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