İBB, Bağcılar'da öğrenci yurdu inşaatını çürümeye terk etti

Bakanlıktan otobüs biletleriyle ilgili yeni karar
Bakanlıktan otobüs biletleriyle ilgili yeni karar
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 4 yılda 500 şube hedefine ulaşamadı
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 4 yılda 500 şube hedefine ulaşamadı
Erdoğan talimat verdi... 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro geliyor
Erdoğan talimat verdi... 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro geliyor
Müdür yardımcısına iki kız çocuğuna tacizden dava
Müdür yardımcısına iki kız çocuğuna tacizden dava
Turgay Güler: AK Parti'nin kalesi boş, çözüm bulmak gerek!
Turgay Güler: AK Parti'nin kalesi boş, çözüm bulmak gerek!
WhatsApp, Facebook ve Instagram uyarısı: Bilgiler çalınmış olabilir
WhatsApp, Facebook ve Instagram uyarısı: Bilgiler çalınmış olabilir
Tapu müdürü ve yardımcısı dahil 32 kişi 'rüşvet'ten tutuklandı
Tapu müdürü ve yardımcısı dahil 32 kişi 'rüşvet'ten tutuklandı
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
İstanbul'da toplu taşıma yarın ücretsiz olacak
İstanbul'da toplu taşıma yarın ücretsiz olacak
Sayıştay'dan Milli Saraylar Başkanlığına taşıt eleştirisi
Sayıştay'dan Milli Saraylar Başkanlığına taşıt eleştirisi
Öğrencisini taciz eden öğretmene skandal atama
Öğrencisini taciz eden öğretmene skandal atama
7 ve 11. sınıflar için de DYK kursu açılacak
7 ve 11. sınıflar için de DYK kursu açılacak
'Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi ,baskın seçim yoktur'
'Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi ,baskın seçim yoktur'
Dolarda gözler Merkez Bankası toplantısında
Dolarda gözler Merkez Bankası toplantısında
32 ilde büyük FETÖ operasyonu: 121 gözaltı kararı
32 ilde büyük FETÖ operasyonu: 121 gözaltı kararı
Pedagojik formasyon ücreti ikiye katlandı
Pedagojik formasyon ücreti ikiye katlandı
Yenişafak'tan sonra Akit de Ak Parti'yi uyardı
Yenişafak'tan sonra Akit de Ak Parti'yi uyardı
Restoranlarda garson krizi büyüyor
Restoranlarda garson krizi büyüyor
200'lük banknot eridi 500 TL'likler gelebilir
200'lük banknot eridi 500 TL'likler gelebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı
Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı: Kuvvetli olacak
Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı: Kuvvetli olacak
Sosyal mecralar çöktü, bizleri Twitter'dan takip edin
Sosyal mecralar çöktü, bizleri Twitter'dan takip edin
'Yaşanan sorunlar yerli uygulamaların önemini ortaya çıkarıyor'
'Yaşanan sorunlar yerli uygulamaların önemini ortaya çıkarıyor'
İddia! Facebook 1.5 milyardan fazla kullanıcının bilgilerini sattı
İddia! Facebook 1.5 milyardan fazla kullanıcının bilgilerini sattı
E-Devlet'ten e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama
E-Devlet'ten e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama
Türkiye genelinde internet sıkıntısı yaşanıyor
Türkiye genelinde internet sıkıntısı yaşanıyor
Başsavcılık'tan FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan açıklaması
Başsavcılık'tan FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?
WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

İBB, Bağcılar'da öğrenci yurdu inşaatını çürümeye terk etti

Bağcılar Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'na öğrenci yurtları konusu damgasını vurdu. İçerisinde 344 kişi kapasiteli öğrenci yurdu bulunan ve yüzde 70'i tamamlanan Gençlik Merkezi inşaatının askıya alındığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Öğrenci yurduna 2.5 yılda çivi çakılmadı. Eser çürümeye terk edildi. Bana devretsinler 6 ayda bitiririm" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2021 13:37
Yazdır
İBB, Bağcılar'da öğrenci yurdu inşaatını çürümeye terk etti

Bağcılar Belediye Meclisi, 2021 Yılı Ekim ayı Meclis toplantısı dün, Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı başkanlığında yapıldı. Gündem dışı konuşma yapan muhalefet partilerin meclis üyeleri, öğrenci yurtları konusu üzerinden söyledikleri tartışmalara neden oldu.

"Bana devretsinler 6 ayda bitiririm"

Hem iktidar hem de muhalefet adına konuşanları dinleyen Başkan Çağırıcı, yaptığı konuşmada; İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) yönetiminin içerisinde öğrenci yurdunun bulunduğu Gençlik Merkezi inşaatını durduğuna dikkat çekti. Yüzde 70'i tamamlanan bu dev projenin askıya alınmasının üzücü olduğunu dile getiren Çağırıcı, "Yurt olaylarında yapılan propagandalarda, eylemlerde ne kadarının öğrenci olduğunu ne kadarının yurda müracaat ettiğini herkes çok iyi biliyor. Yurt ihtiyacı olup da Bağcılar Belediyesi olarak bize müracaat eden hiçbir öğrencimizi geri çevirmediğimizi söylemek istiyorum. İhtiyaçların tamamını karşılıyoruz. Üniversite öğrencilerinin yurt problemini dile getirenler bitme noktasına yaklaşmış bir projeyi durdurdular. 344 kişi kapasiteli öğrenci yurduna 2.5 yıldır çivi çakılmadı. Eser çürümeye terk edildi. Bana devredin diyorum devretmiyorlar. Bana devretsinler 6 ayda bitiririm. Bağcılarla alakalı ben bugüne kadar şu mecliste veya herhangi bir ortamda büyükşehrin Bağcılar'la ilgili bu konularla ilgili bir şeyler yapar diye bekledim. Bakın 2.5 yıl oldu. İller Bankası payıyla Bağcılar'ın her ay 15 milyonu Bağcılar'a yatırım yapsın diye büyükşehre gidiyor. 2.5 yıldır Bağcılar'a yapılanı ben burada duymak istiyorum" dedi. Çağırıcı, Bağcılar Belediyesi CHP'li Meclis üyelerinden bu konuda destek olmalarını istedi.

344 kişilik öğrenci yurdu bulunuyor

2017 yılında BB eski başkanı merhum Kadir Topbaş döneminde yapımına başlanan Yenimahalle Gençlik Merkezi inşaatı 2019 Yerel seçimlerinden sonra CHP'li İBB yönetimine geçmişti. 2.5 yıldır dokunulmayan proje, 33 bin 353 metrekare kullanım alanına sahip, 3 bodrum kat, zemin kat ve +6 kat olarak inşa ediliyor. İçinde derslik, sosyal etkinlik salonları ve 344 kişilik öğrenci yurdu bulunan Gençlik Merkezi'nin çevresinde ise futbol sahası, dinlenme ve piknik alanları da yer alıyor. Rengarenk bir görünüme sahip olacak yeni Gençlik Merkezi'nin altında 504 araçlık zemin altı otoparkı da yer alıyor.

#ibb# bağcılar# öğrenci yurdu

Bu Habere Tepkiniz

Görevden alınan daire başkanının 5. dereceye atanmasına mahkeme 'dur' dedi
Görevden alınan daire başkanının 5. dereceye atanmasına mahkeme 'dur' dedi
Danıştay, (Mülga) Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünde 1. Dereceli daire başkanı kadrosunda olarak görev yapan davacının 5. dereceli Hazine kontrolörü kadrosuna atanmasını hukuka aykırı buldu.
Varlık Fonu'na geçen KİT'lerdeki personelin nakil hakkı var mı?
Varlık Fonu'na geçen KİT'lerdeki personelin nakil hakkı var mı?
Türkiye Varlık Fonuna aktarılmış KİT'lerin mevcut statülerinin değişmemekte, bu kuruluşların özelleştirilmesi halinde nakle tabi personel hakkında 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi uygulanabilmektedir.
2022 KPSS Güncel Sorular
2022 KPSS Güncel Sorular
https://www.kitapsec.com/Konu/2022-KPSS-Kitaplari.html
İcra müdürlüğü ve hakimlik sözlü sınav sonuçları 3 aydır açıklanmadı
İcra müdürlüğü ve hakimlik sözlü sınav sonuçları 3 aydır açıklanmadı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim adaylığı ve icra müdürlüğü sözlü sınav sonuçlarının bir hafta veya en geç iki hafta içinde açıklanacağını belirtmişti. Ancak 3 hafta geçmiş olmasına rağmen sonuçlar hala açıklanabilmiş değil.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
13 hakim ve savcı FETÖ'den ihraç edildi
13 hakim ve savcı FETÖ'den ihraç edildi
Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre HSK Genel Kurul kararıyla 13 hakim ve savcı ihraç edildi
6 Bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı
6 Bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı
5 Ekim 2021 tarihli atama kararnamesi ne göre, 3 Üniversiteye rektör ataması yapıldı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
İptal edilen disiplin cezası görevden alma işleminde dikkate alınır mı?
İptal edilen disiplin cezası görevden alma işleminde dikkate alınır mı?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, devlet memuru hakkında verilen cezalar kaldırılmış olsa dahi, görev yeri değişikliklerinde dikkate alınmasında hukuken sakınca bulunmadığına hükmetti!
YÖK Başkanlığı tedbir almalı! Uzaktan eğitimle binlerce kişilik pedagojik formasyon kursu açılıyor
YÖK Başkanlığı tedbir almalı! Uzaktan eğitimle binlerce kişilik pedagojik formasyon kursu açılıyor
MEB, norm kadroda sorunlara kulak tıkamamalı!
MEB, norm kadroda sorunlara kulak tıkamamalı!
Norm kadroya ilişkin çözülmesi gereken sorunlar söz konusudur fakat bu sorunların çözülmesi bir yana norm güncellemeleri tamamlanmak üzere iken yönetmelikte düzenleme yapılmaktadır.
Okullarda PCR testi başladı...10 pilot il belirlendi
Okullarda PCR testi başladı...10 pilot il belirlendi
Milli Eğitim Bakanlığı okullarda PCR testi uygulamasının başladığını duyurdu. Buna göre 10 pilot il belirlendi. 10 ilde okullarda velilerin onayı alınarak öğrencilere PCR testi uygulaması yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme Sınav İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme Sınav İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme Sınav İlanı. Son başvuru tarihi 3 kasım 2021
House Of The Dragon'un ilk fragmanı yayınlandı
House Of The Dragon'un ilk fragmanı yayınlandı
İzlenme rekorları kıran Game of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinden ilk fragman geldi.
MİT koruma personeli alacak
MİT koruma personeli alacak
Koruma ve Emniyet Memuru Alımı bay ile bayan adaylar arasından alım yapılacaktır. Başvuruları başlayan ilana kimler nasıl başvuru yapılacağı açıklandı. Emniyet memuru olma şartları neler? Başvuru ekranı ve kılavuzu sunuldu.
Üniversiteliye barınma desteği
Üniversiteliye barınma desteği
Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla gündeme gelen barınma sorunu için Bursa Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Farklı şehirlerden eğitim için Bursa'ya gelen ancak kalacak yer bulamayan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi sayesinde sıcak bir yuvaya kavuşuyor.