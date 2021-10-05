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Trafik kazasında yaralanan Bartın Belediye Başkanı taburcu edildi

Bartın'da midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın, hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2021 13:48
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Trafik kazasında yaralanan Bartın Belediye Başkanı taburcu edildi

MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya gidenleri taşıyan midibüsün 3 Ekim'de, Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu başından ve belinden yaralanan Akın, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinden taburcu edildi.

Tedavisine bir süre evinde devam edilecek Akın, AA muhabirine, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kazada Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile il başkanlığında görevli Murat Sevilmiş'in hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Akın, "Kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Şahsıma ve yaralanan diğer arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza selamlarımı, saygılarımı sunuyorum." dedi.

Öte yandan Akın, sosyal medya hesabından kaza öncesinde midibüste çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

Akın, fotoğrafta kazada hayatını kaybeden Kömeç ve Sevilmiş'in de görüldüğü paylaşımında, "Geçirdiğimiz trafik kazasından dakikalar önce çekildi bu fotoğraf. Yıllarca el ele, gönül gönüle davamız için birlik ve beraberlikle gece gündüz demedik. Bu kazayla yüce Rabb'imiz, değerlimiz Ahmet kardeşimi ve Murat kardeşimi yanına aldı. Takdiri ilahi. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bizimle beraber hep yaşayacaklar. Biz hiç ayrılmadık ki!" ifadelerine yer verdi.

Bartın-Ankara kara yolunda, 3 Ekim'de MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giden Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı midibüsün Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve il başkanlığında görevli Murat Sevilmiş hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.

#Bartın# Cemal Akın# TRAFİK KAZASI

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