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'YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu

Üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ve bu yıl beşincisi verilen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2021 16:02
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'YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu

YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ödüller, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride sahiplerini buldu. YÖK tarafından, "Bireysel Ödüller" kapsamında "Yılın Doktora Tez" ödüllerini almaya hak kazanan akademisyenler ve çalışmaları, hoca talebe ilişkisine dikkat çekmek, bu konuya ehemmiyet verildiğini göstermek amacıyla, doktora öğrencisinin danışman hocası ile birlikte ödüllendiriliyor.

Bu kapsamda, "Bireysel Ödül" kategorilerinde:

Sosyal ve Beşeri Bilimler Kategorisinde; "Farklı Reklam İçeriğine Maruz Kalan Deneklerin İşlevsel, Bilişsel ve Genetik Yanıtları Üzerinden Reklam Etkinliğinin Analizi" konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Çağatay Akdoğan ve tez danışmanı Prof. Dr. Ayşe Akyol ödül almaya hak kazandı.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Kategorisinde; "Optoelektronik Nöral Arayüzleri İçin Yeni Biyouyumlu Kuantum Noktaları ve Nanoteknolojik Birleşimler" konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Houman Bahmani Jalali ve tez danışmanı Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu ödül almaya hak kazandı.

Sağlık Bilimleri Kategorisinde; "Santral Sinir Sistemine Yönelik Nanopartiküller İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Parkinson Hastalığında Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi" konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Sema Arısoy ve tez danışmanı Prof. Dr. Tansel Çomoğlu ödül almaya hak kazandı.

Ödül kazanan Doktora öğrencileri ve danışman hocalarına ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

"Kurumsal Ödül" kategorilerinde:

Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü, "Ekolojiden Ekonomiye Yaklaşımı ile Bölgesel Kalkınmayı Hızlandırma Modeli: SUDUM" başlıklı başvurusu ile "Süleyman Demirel Üniversitesine" verildi.

Uluslararası İşbirliği Ödülü ise "Türk - Amerikan Konsorsiyumu ile Doğuştan Bağışıklık Kusurlarının Genomik İncelemesi" başlıklı projesi ile "Marmara Üniversitesine" verildi.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü, "Nesnelerin İnterneti Ekosistemi Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi" başlıklı başvurusu ile "İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşaya" verildi.

Topluma Hizmet Ödülü, "Covid-19 'a Karşı İnaktif Aşının Geliştirilmesi ve İnsan Faz Çalışmalarının Yürütülmesi" başlıklı başvurusu ile "Erciyes Üniversitesine" verildi.

Kurumsal Ödüller, ödül almaya hak kazan üniversitelerin rektörlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

#YÖK# üstün başarı ödülü#

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