Taksicilere denetim: Sivil trafik polisini almayan sürücüce ceza
İstanbul Fatih'te sivil trafik polisleri taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Yolcu seçen bir taksi sürücüsüne ceza yazılarak aracı bağlandı. Kurallara uyan sürücüler de uymayanlar hakkında şikayetini dile getirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler
Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerine hız verdi. Eminönü'nde taksilere
yolcu kılığında binen sivil ekipler, kurallara uymayan sürücüleri denetim noktasında
durdurdu.
Denetimde 1 taksi sürücüsüne sivil trafik ekibini aracına almadığı için bin
339 TL para cezası kesilerek aracı trafikten men edildi. Bir başka sürücüye
de emniyet kemeri takmadığı için 144 TL cezai işlem uygulandı. Denetimde bir
aracında bir kusur bulunmayan taksi sürücüleri, kurallara uymayanlardan şikayet
etti.
"Ekmek parası kazanıyorsan kısa-uzun mesafe yok"
Kurallara uymayan taksicilerden şikayet eden taksi sürücüsü Nihat Kayalı, "Çok
iyi yapıyorlar. Denetim yapsınlar. Herkes yolcu alsın. Madem bu arabaya çıkıyorsan,
ekmek parası kazanıyorsan kısa-uzun yok. Biz yıllardan beri yapıyoruz. Taksicilik
eskidendi. Şimdi öyle taksicilik yok. Benim arabamda bir kusur yok" diye konuştu.
"Kenarda bir yerde beklesem, almasam dedikleri haklı"
Yolcu seçmekten cezai işlem uygulanan Mesut Basın, "Işıklarda bekliyorum. Bana
gelip diyor ki; 'Gidiyor musun?'. Yolun ortasında duruyorum. Kenarda bir yerde
beklesem, almasam dedikleri haklı. Yolun ortasında dururken ne diyeceğimizi
bilemiyoruz. Türkiye'nin gündemi taksiler olduğu için bir şey diyemiyorum" dedi.
"Kısa mesafe kimse almıyor"
Sivil ekiplerin bindiği taksi sürücüsü Sefer Tanrıverdi, "Ben denetimleri yerinde
buluyorum. Kısa mesafe kimse almıyor. Bana Taksim'e gideceğini söyledi. Ben
de aldım. Bir şey demedim. Sivil polis olduğunu anlamadım" dedi.
"Kemerden ceza yazdılar"
Emniyet kemerinden ceza yediğini ifade eden Kıyasettin Aksungur, "Normalde benim hiçbir eksiğim yok. Bir problemim yok. 12 senedir bu işi yapıyorum. Bir yolcuya nereye gidiyorsun, kaç paraya götüreyim diye sormadım. Ben işimi yaparım. Beşiktaş'a ya da Taksim'e gitmem diye bir şey yok. Bana kemerden ceza yazdılar" dedi.