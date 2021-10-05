Tramvay arızalandı, yolcular raylarda yürüdü
Topkapı Mescid-i Selam tramvay hattında dün akşam yaşanan teknik arıza nedeniyle yolcular, tramvay yolundan yürüyerek durağa ulaştı. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Ekim 2021 17:42
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında dün akşam saatlerinde teknik arıza yaşandı, seferlerde aksama oldu.
Topçular durağında inen bazı kişiler, Rami istasyonuna tramvay yolundan yürüyerek ilerledi. Seferler bir süre sonra normale döndü.
Aynı hattın Topkapı yönüne giden bölümünde geçtiğimiz günlerde de elektrik kablolarında arıza çıkmıştı.