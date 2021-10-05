Rüşvet iddiasıyla tutuklanan daire başkanı tahliye oldu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in 28 Eylül 2020 tarihinde Samsun Cumhuriyet Savcılığına yaptığı ihbar sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı B. K.'nin çay paketleri içinde müteahhit Y.T.'den rüşvet aldığı, ailesi ile Rize İkizdere'deki bir termal otelde konakladığı ve 5 bin 977 lira faturayı da müteahhit Y.T.'ye ait şirketin ödediği, tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip sonucu B. K.'nin aracında çay paketi altına gizlenmiş zarf içinde 30 bin lira para ele geçirdi. B. K.'nin telefonla görüştüğü Y.T.'den çok daha fazla para istediği belirlendi. Polis rüşvet olayının paraların farklı tarihlerde çay paketi içine gizlenerek Y.T. tarafından B. K.'nin aracına bırakılıp rüşvet alışverişinin bu şekilde devam ettiğini, şahısların suçtan kurtulmak için böyle yola başvurduklarını ortaya çıkardı.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyona sonucu Mali Hizmetler Daire Başkanı B. K. 'rüşvet almak' suçundan, müteahhit Y.T. ise 'rüşvet vermek' suçundan 22 Aralık 2020 tarihinde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Müteahhit Y.T.'nin avukatı Ata Giritli, Samsun Cumhuriyet Savcılığı'na müvekkilinin yeniden ifadesinin alınması için başvuruda bulundu. Savcının talimatıyla 14 Ocak 2021 günü tutuklu bulunduğu Samsun Kapalı Cezaevi'nden Samsun Adliyesi'ne getirilen müteahhit Y.T., savcıya ifade verdikten sonra tahliye talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Y.T.'nin tahliyesine karar verdi.

Cezaevinde tutuklu bulunan B. K. ile tutuksuz olan müteahhit Y.T. hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Savcı, B. K. ile Y.T.'nin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 252/ 1-2 maddesi gereği 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Söz konusu davanın ilk duruşması Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüldü. Tutuklu yargılanan daire başkanı B. K. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, müteahhit Y.T. ile tanışıklığının bulunduğunu, ailece görüştüklerini ve kendisinden borç para aldığını söyledi.

Y.T.'nin avukatı Ata Giritli ise, "Müvekkilim Y.T.'nin belediyeden 3 milyon lira alacağı vardır. 3 yıldır alamadı. Müvekkilim mağdur oldu. Karana virüs döneminde bankadan kredi almak zorunda kaldık. Yetili olduğu düşüncesiyle B.'e para verdik. 30 bin lira para vermek zorunda kaldık. 3 senedir paramızı alamamıştık. Müvekkilim beraat etmesi gerekir. Rüşvet değil, irtikap suçu işlenmiştir. Suçun mağduru biziz. İrtikap suçunu de işleyen Bahattin'dir" dedi.

Duruşma savcısı mütalaasını açıklayarak her iki sanığın da "rüşvet" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, eski daire başkanı B. K.'nin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 20 Ekim'e erteledi.