14 bin can kurtaran YİMER'e 2'nci altın madalya

2005 yılında insan ticareti mağdurlarına yardım amacıyla acil iletişim hattı olarak faaliyetine başlayan YİMER-157, 20 Ağustos 2015 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başladı. Yabancıların vize, ikamet izni, uluslararası koruma, geçici koruma gibi konularda sordukları tüm sorulara yanıt bulabilecekleri YİMER 157; insan ticareti mağdurlarının tespitine ve göçmen kaçakçılığı mağduru yabancıların denizde kurtarılma operasyonlarına yönelik de ihbar ve yardım hattı olarak 7 gün 24 saat hizmet veriyoür. Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça, Almanca ve Peştuca olmak üzere 7 dilde hizmet verilen YİMER, Contact Center World (CCW) tarafından gerçekleştirilen EMEA (Avrupa-Orta Doğu ve Afrika) Bölge yarışmasında 'En İyi Acil Servis Hizmetleri' kategorisinde 2'nci kez altın madalya kazandı.

'13 BİN 534 GÖÇMENİN HAYATINI KURTARDIK'

YİMER Grup Başkanı ve Göç Uzmanı Ümit Bolat, çağrı merkezinde günlük 20-25 bin çağrı yanıtlandığını belirterek, bugüne kadar 14 milyon çağrıya cevap verildiğini söyledi. Bolat, toplamda 13 bin 534 göçmenin YİMER'e yapılan ihbarlar sonucu hayatının kurtarıldığını belirtti. Bolat, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve bot kurtarma operasyonlarına yönelik oldukça fazla ihbar aldıklarını ifade ederek, "Aldığımız çağrılar sonrasında insanların hayatının kurtarılmasını sağlıyoruz. Kolluk kuvvetlerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Sahil güvenlik, polis teşkilatı, jandarma teşkilatıyla sürekli koordinasyon halindeyiz. İhbar bize gelir gelmez arkadaşlarımız anında arayan kişinin konumunu sorguluyor. Konum sorgulama sistemlerimiz mevcut. Kolluk kuvvetleriyle irtibata geçerek acil hattan belirlediğimiz konumları iletiyoruz. İhbar sonuçlanıp kişinin hayatı kurtulana kadar süreci takip ediyoruz" diye konuştu.

'GÖÇMEN KADININ DOĞUM YAPMASINA DESTEK'

Bazen ilginç çağrılar da aldıklarını belirten Bolat, doğum için hastaneye kaldırılan bir kadının Arapça konuştuğu için dilinin anlaşılmaması üzerine YİMER'den yardım istendiğini söyledi. Bolat, "Tarafımıza doğum yapacak olan annenin Arapça konuştuğu ve doktorla anlaşamadığı bildirildi. Doğumun gerçekleşmesi için ebe ve doktorun talimatlarını annenin uygulamadığı söylenerek yardımcı olmamız istendi. Arkadaşlarımız anında çağrıya girdi ve anneye doktorun vermiş olduğu talimatlar iletilerek doğumun yapılmasını sağlandı. Doğum gerçekleşerek sağlıklı bir bebek dünyaya geldi" dedi.

'DİL SAYIMIZI ARTIRMAYI PLANLIYORUZ'

YİMER'de çağrıları yanıtlayan personellerin Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca, Farsça, Arapça, Peştuca olmak üzere 7 dilde hizmet verdiğini aktaran Bolat, "Şu an 107 personel görev almakta. 73'ü yabancı temsilciden oluşuyor. Dil sayımızı arttırmayı planlıyoruz. Bu noktada çalışmalarınız devam ediyor. Personelimizin yüzde 80'i lisans mezunu. Yüzde 16'sı ise yüksek lisans mezunu. Eğitim seviyemiz oldukça yüksek. Biz de bu durumdan gurur duyuyoruz. İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı konularının yanı sıra Göç İdaresi Genel Müdürlüğü mevzuatı kapsamında da arayan kişilere danışmanlık hizmeti veriliyor" diye konuştu.