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Otokar Ürdün'de 136 adetlik otobüs ihalesi kazandı

Otokar, Ürdün'ün başkenti Amman Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımacılık ihtiyaçları için açılan 136 adetlik otobüs ihalesi kapsamında 100 adet Doruk ve 36 adet Kent üretecek ve ihraç edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2021 20:12
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Otokar Ürdün'de 136 adetlik otobüs ihalesi kazandı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar açıklamasına göre, sektördeki 58 yıllık deneyimi ile ürettiği araçların tasarımı, ergonomisi, teknolojisiyle beğeni toplayan ve ürünleri Fransa, İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerde kullanılan Otokar, Ürdün'ün başkenti Amman Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımacılık ihtiyaçları için açılan 136 adet otobüslük ihaleyi kazandı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD-European Bank for Reconstruction and Development) tarafından finanse edilen ve vergiler dahil yaklaşık 32 milyon dolar tutarındaki ihale kapsamında Otokar, araçların yanı sıra 2 yıllık araç bakımı ve sürücü eğitimleri de sunacak. 100 adet orta boy Doruk otobüsü ve 36 adet 12 metrelik şehir içi Kent otobüsünden oluşan teslimatların 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

"Amman Büyükşehir Belediyesi'ndeki otokar otobüsleri 271'e ulaşacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, son 5 yıldır hayata geçirdiği projelerle önemli bir dönüşüm başlatan Amman Büyükşehir Belediyesi'nin artan toplu taşıma ihtiyacını Otokar araçlarıyla karşılayacak olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Anlaşmanın her iki taraf ve Ammanlılar için hayırlı olması dileklerini paylaşan Görgüç, "Türkiye'nin lider otobüs üreticisi olarak Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında tercih edilen Kent ve Doruk araçlarımız ile Amman'ın toplu taşımasını rahatlatacak, toplu ulaşımda konfor çıtasını yükselteceğiz. Ulaşımda çevre dostu bir dönemin kapısını aralayacak olan modern araçlarımızın teslimatına partiler halinde önümüzdeki yıl başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Görgüç, Otokar olarak şehir içi ulaşıma katkı sağlamak için düzenli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

Kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine odaklanarak araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem verdiklerinin altını çizen Görgüç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 10 yıl içinde ciromuzun ortalama yüzde 8'ini Ar-Ge faaliyetlerine ayırdık. Amman Büyükşehir Belediyesi'nden daha önce otobüs siparişi almış ve teslimatlarını tamamlamıştık. Otokar otobüsleri Amman Büyükşehir Belediyesi filosunda başarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Yeni otobüs alımında tekrar tercih edilmek, ihtiyaca uygun araçlar ürettiğimizi ve araçlarımızdan duyulan memnuniyeti göstermesi açısından bizim için oldukça önemli. Yeni teslimatlarla birlikte Amman Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet verecek Otokar markalı araç sayısı 271 adede ulaşacak."

Otokar'ın Doruk ve Kent otobüsleri

Verilen bilgiye göre, Otokar'ın kullanıcı beklentileri doğrultusunda ürettiği ve yurt dışına Vectio ismiyle sunulan 9 metrelik orta boy Doruk otobüsleri, iç ve dış modern görüntüsü, güçlü motoru, yol tutuşu ve üstün çekiş performansının yanı sıra düşük işletme giderleriyle de ön plana çıkıyor. Büyük ve geniş camları, ferah iç hacmi ve standart sunulan kliması ile yolculara rahat ve keyifli bir yolculuk yaşatıyor. Avrupa güvenlik normlarına uygun sistemlerin kullanıldığı otobüslerde, ön ve arkada tam kuru havalı disk frenlere ek olarak ABS, ASR ve Retarder sayesinde yüksek güvenlik sunuyor.

Amman genelinde kullanılacak 12 metre uzunluğundaki 36 adet Kent otobüsü ise basamaksız alçak tabanı, geniş iç hacmi ile yolculara eşsiz konfor sunuyor. İç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra düşük işletme giderleriyle de ön plana çıkan Kent otobüsleri güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadediyor. Kent, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile yüksek güvenlik sunuyor.

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