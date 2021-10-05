CHP'li Kaya: 2021 yılı geçmeden 15 bin öğretmen atansın

Kaya, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun CHP'li üyeleri ile birlikte Meclis'te 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Öğretmenlerin ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu iddia eden Kaya, "Öğretmenler, Adalet ve Kalkınma Parti iktidarında hızla fakirleşti." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 bin öğretmen ataması" açıklamasını 4 ay önce yaptığını iddia eden Kaya, "2020 KPSS puanıyla bu tercihi yapacak öğretmenlerin hakkı gasbedildi. Bir an önce 2021 yılı geçmeden bu 15 bin öğretmen atansın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri olarak, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dosya sunarak "Öğretmenlerin sorunları nasıl çözülecek?" sorusunu sorduklarını anlatan Kaya, "Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın ilk bir haftasında 3 bin 600 ek gösterge sözünü yerine getirecek. Amacı dışında kullanılan, torpil sistemine dönüşen mülakat sistemini derhal kaldıracak. İlk aşamada 80 bin öğretmen ataması yapılacak. Eğitim fakültelerinin kontenjanları yeniden düzenlenecek. Öğretmen yetiştirme politikası değiştirilecek. Kapatılan köy okulları yeniden açılacak. TBMM'nin tozlu raflarında bekleyen Öğretmen Meslek Kanunu çıkacak. Yönetici kadrolarında daha çok kadın yöneticiye yer verilecek." diye konuştu.

Kaya, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun CHP'li üyeleri olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret edeceklerini ve öğretmenlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini anlatacaklarını bildirdi.