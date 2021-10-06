Sağlık personelini gereksiz soruşturmalarla muhatap etmeyin talimatı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 1 Ekim 2021 tarihinde tüm birimlere gönderilen yazıda, pandemi sürecinde en büyük yükü omuzlayan sağlık personelinin gereksiz şikayet ve soruşturmalarla uğraştırılmaması istendi.

Yazıda, şikayet ve dilekçe hakkının kullanılmasının anayasal bir hak olduğu, dilekçelerin ilgili makamlara hangi kriterlere göre sunulması gerektiği ve işleme alınacak nitelikteki şikayet ve başvuruların hangilerinin olduğunun, 3071 ve 4483 sayılı Kanunlarda yer aldığı vurgulandı.

Taşra teşkilatındaki geri bildirimlerden ilgili birimlere intikal eden ihbar, şikayet ve başvurulara istinaden muhakkik görevlendirmeleri yapıldığı, birim amirlerinin ön araştırması neticesinde detaylı bir inceleme başlatılmasına gerek olmadan işlemden kaldırılması gereken ihbar/şikayet/başvurular için sağlık çalışanlarından açıklama ve ifade alma işlemlerinin yapıldığı belirtilerek "Bu durum, hem yoğun iş temposu arasında sağlık çalışanlarının moral/ motivasyonlarının düşmesine, hem de vatandaşlarımıza sağlık hizmetinin sunumunda aksaklık yaşanmasına sebep olmaktadır" denildi.

Memurlar.net'in edindiği bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı personelin gereksiz soruşturmalarla muhatap olmaması için resmi yazıda şu talimatı verdi:

"Sağlık çalışanlarımızın gereksiz yere inceleme/soruşturma süreçleriyle muhatap olmamaları yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı büyük önem arz ettiğinden, biriminize intikal eden başvuru, ihbar ve şikayetlerden somut bir konuyu ihtiva etmeyen, soyut nitelikteki iddia/ ithamlara yer verilen ve detaylı bir inceleme yapılmasına gerek bulunmayanların öncelikle birim amirlerince değerlendirilerek ilgili sağlık personelinin ifade/ açıklamasına başvurulmaksızın işlemden kaldırılması, yapılan ön değerlendirme neticesinde detaylı bir inceleme başlatılması kanaatine varılan ihbar/ şikayet/ başvurulara yönelik inceleme/ soruşturma süreçlerinin de gizlilik esasına riayet edilmek suretiyle gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir." denildi.